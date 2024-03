Scelto il bomber per il Milan: “Un nove dinamico per un nuovo gioco”

Il Milan si prepara a mettere le mani su un nuovo attaccante e a salutare Olivier Giroud, destinato a volare in America per vestire la maglia dei Los Angeles FC

Sarà inevitabilmente un Milan diverso quello si presenterà ai nastri di partenza la prossima stagione. La squadra rossonera dovrà fare a meno di colui che ha guidato l’attacco negli ultimi tre anni, Olivier Giroud.

L’addio del francese non è ancora certo (manca il via libera definitivo del giocatore e chiaramente le firme sui contratti), ma il Diavolo si sta guardando attorno ormai da tempo e non si farà trovare impreparato. Anche perché l’idea di acquistare un nuovo attaccante ci sarebbe stata a prescindere dall’addio o meno di Olivier Giroud.

Così il nome in cima alla lista del Diavolo continua ad essere quello di Joshua Zirkzee, che tanto bene sta facendo al Bologna. Un profilo che convince in parte anche Arrigo Sacchi: “I tifosi del Milan, che incontro spesso, mi chiedono soprattutto di Zirkzee – scrive l’ex allenatore del Milan sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, in un articolo intitolato ‘Milan, senza Giroud servirà un 9 dinamico per un nuovo gioco’ -. Potrebbe andare bene? La risposta non è semplice. Il ragazzo ha talento, è inserito in un gruppo che sta facendo un ottimo calcio (il Bologna è la vera sorpresa del campionato) ed è una punta che ama costruire l’azione. Ciò significa che partecipa alla manovra e dialoga con i compagni. Ha già realizzato dieci gol con il Bologna, e sono tanti. Al Milan lo vedrei bene, a patto che quello rossonero diventi davvero un collettivo”.

Futuro da scrivere

Arrigo Sacchi, dunque, avverte Stefano Pioli, qualora dovesse arrivare davvero il centravanti olandese. Il futuro della panchina del Milan, però, un po’ come quello dell’attaccante, resta tutto da scrivere.

Non è certo il momento per parlare della guida tecnica del Diavolo, ma è evidente che anche in questo caso i rossoneri si stiano guardando attorno.

Pioli ha ancora la possibilità di tenersi stretto il Diavolo, ma servirà un finale di stagione convincente. Poi chiaramente servirà anche il suo parere per il bomber e oltre a Zirkzee, il Milan guarda con interesse anche a Sesko del Lipsia, Gyokeres dello Sporting e Gimenez del Feyenoord. Attenzione, inoltre, a Guirassy dello Stoccarda e a David del Lille