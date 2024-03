Tonali, altri guai: accusa pesantissima, nuova squalifica?

Per Sandro Tonali proseguono i guai: accusa pesantissima per il centrocampista del Newcastle, rischia una nuova squalifica

Non c’è pace per Sandro Tonali. Il centrocampista del Newcastle sta scontando la squalifica di 18 mesi – di cui otto commutati in prescrizioni alternative – dopo l’accordo raggiunto con la Procura Federale lo scorso ottobre. Ciò significa che l’ex regista del Milan potrà tornare a calcare i campi di gioco e disputare gare ufficiali soltanto nel prossimo mese di settembre.

Fino ad allora potrà invece soltanto allenarsi. Una squalifica pesantissima, per aver violato l’articolo 24 del Codice di Giustizia Sportiva che vieta ai tesserai di federazioni l’effettuare quasiasi tipo di scommessa. Nel caso dei calciatori, ogni puntata relativa a tornei organizzati da Fifa, Uefa e Figc.

Tonali aveva ammesso di aver puntato anche sulle partite del Milan senza mai, però, scommettere contro: uno snodo fondamentale che gli ha permesso di non subire l’accusa di illecito sportivo. Ora, però, nuovi guai con un’altra pesantissima accusa può cambiare nuovamente tutta la situazione in essere.

Tonali sotto accusa: scommesse anche in Inghilterra

L’attuale centrocampista del Newcastle – acquistato dal club bianconero la scorsa estate per ben 80 milioni di euro – è finito nel mirino della Football Association, la Lega calcio inglese. Con una nota, la FA ha infatti reso nota l’accusa nei confronti del regista della violazione presente in Inghilterra del regolamento sulle scommesse.

L’accusa di Tonali è relativa alla cattiva condotta per “violazioni presunte circa le regole sulle scommesse della Football Association”. Come si legge nel comunicato, Tonali avrebbe violato “50 volte la Regola E8 della FA”: secondo la Federazione il calciatore avrebbe scommesso tra il 12 agosto ed il 12 ottobre 2023 sulle partite di calcio. “Tonali per rispondere ha tempo fino al prossimo 5 aprile 2024” conclude poi la nota.

Il centrocampista ora rischia davvero tanto, in primis una nuova squalifica che possa prolungare quella che attualmente sta già scontando. Il Newcastle, in una nota, ha reso noto di essere a conoscenza dell’accusa nei confronti del suo tesserato per le “violazioni presunte del regolamento della FA sulle scommesse”.

Il club inglese ha spiegato come Tonali stia collaborando alle indagini e conservi “il pieno sostegno della società” ammettendo anche di non poter commentare oltremodo questa vicenda ancora in corso.

Un brutto colpo per Tonali, insomma, che ora deve affrontare questa nuova accusa. Tonali, a causa della squalifica, ha già perso l’intera stagione attuale e la possibilità di poter prendere parte all’Europeo di Germania.