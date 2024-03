Caso scommesse, Tonali si è autodenunciato alla FA: la nota ufficiale

Novità importante sulla spiacevole vicenda che coinvolge l’ex centrocampista del Milan: ecco il comunicato.

In questi giorni si è tornato a parlare di Sandro Tonali per il caso scommesse che lo vede coinvolto. Com’è noto, adesso sta scontando una squalifica che scadrà ad agosto 2024. Tutto finito? No, dopo la FIGC, anche la Football Association inglese ha avviato le proprie indagini.

L’x Milan è stato deferito dalla FA per aver fatto 50 scommesse sul calcio tra agosto e ottobre 2023, quando era già diventato un giocatore del Newcastle United e non era ancora emerso lo scandalo che lo ha travolto. Ha tempo fino al 5 aprile per rispondere alle accuse di violazione della regola sulle scommesse. Rischia un prolungamento della squalifica che gli era stata inflitta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tonali, il comunicato della GR Sports

La GR Sports, agenzia che cura gli interessi del calciatore, ha diramato oggi una nota ufficiale per rispondere alle ultime notizie emerse:

“Si precisa, in relazione alle notizie apparse sulla stampa inglese e italiana, che l’indagine in corso è un atto dovuto dopo che ad ottobre 2023 il giocatore ha deciso di autodenunciarsi alla FA, così come precedentemente fatto con la FIGC, per chiarire la propria posizione in merito alle scommesse da lui effettuate in epoca antecedente all’avvio del procedimento in Italia.

Il giocatore vuole mettere un punto definitivo ad una parentesi negativa e molto dolorosa della propria vita e ripartire con forza al termine della squalifica. Sandro Tonali continuerà a a collaborare pienamente con la FA, come ha fatto con la FIGC, e farà tutto il possibile per garantire che questo processo possa essere risolto il più rapidamente possibile“.

Vedremo se la Football Association vorrà allungare la squalifica dell’ex Milan, che in questi mesi sta cercando di guarire dal problema della ludopatia. Il Newcastle United gli è vicino, anche se non può che essere molto deluso per aver investito oltre 60 milioni di euro su un calciatore che poi è stato sanzionato così pesantemente. Comunque c’è stata una decurtazione sostanziosa dello stipendio, inevitabile in un caso del genere. Tonali non vede l’ora di poter tornare a giocare delle partire e riscattarsi da questa brutta vicenda di cui è responsabile.