Decisione ufficiale della Lega: il Milan può farcela

L’Assemblea di Lega ha preso la decisione ufficiale: in casa Milan c’è grande ottimismo, potrebbe accadere nella prossima stagione

Chiudere al secondo posto in classifica è l’obiettivo prioritario del Milan. Un finale di stagione da vivere intensamente per i colori rossoneri che hanno la grande possibilità anche di arrivare fino in fondo all?Europa League, diventato all’improvviso un obiettivo del club.

Il derby italiano contro la Roma nei quarti è una buona opportunità per i rossoneri che, dopo le tante difficoltà incontrate, potrebbero perfino alzare un trofeo a fine stagione. E, sebbene le parole di Furlani abbiano smentito questa ipotesi, di certo il finale di stagione potrà influre anche sul futuro di Stefano Pioli, ancora tutto da scrivere.

Il secondo posto in campionato, però, potrebbe valere non solo il prestigio e qualche milione in più, ma anche la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana. Nello scorso mese di gennaio, infatti, in Arabia Saudita – precisamente a Riyadh – è stata varata la prima edizione a quattro squadre.

Il Napoli Campione d’Italia in carica, l’Inter detentrice della Coppa Italia, la Lazio seconda in classifica nella scorsa stagione e la Fiorentina finalista del trofeo nazionale impegnate in due semifinali ad eliminazione diretta e la finalissima.

Milan potrebbe disputare la Supercoppa Italiana: confermato il format a 4 squadre

Ebbene, c’era grande incertezza sullo svolgimento di questa manifestazione anche nella prossima stagione. Non era da escludere, infatti, il ritorno all’antico, con la gara singola tra la formazione vincitrice dello scudetto e quella della coppa nazionale.

Ed invece nell’Assemblea di Lega andata in scena in videoconferenza oggi è arrivata la decisione ufficiale. I 20 club hanno affrontato il tema calendario – decisamente delicato – per quanto riguarda le competizioni per poi “decidere” sulla Supercoppa Italiana. Ebbene, è stato confermato il format a quattro squadre con la competizione che sarà disputata nel 2025 in Arabia Saudita a gennaio.

Una decisione, questa, che coinvolge direttamente il Milan. Al momento, infatti, i rossoneri sono secondi in classifica e se dovessero finire in questa posizione il torneo si qualificherebbero di diritto alla Supercoppa del prossimo anno. In caso la Juve dovesse staccare il pass per la finale di Coppa Italia, a quel punto basterebbe anche il terzo posto. Il Milan, quindi, potrebbe concorrere per un trofeo nella prossima stagione.

Nell’assemblea di Lega, poi, è stata approvata anche l’introduzione del Premio Man of the Match che sarà consegnato al termine di ogni gara e sponsorizzato dal gruppo Panini. Saranno i tifosi a votare attraverso un Qr code.