Milan, colpo a zero in Scozia: pronto il contratto

Il club rossonero potrebbe prendere un rinforzo dalla Scottish Premiership: può arrivare a parametro zero.

Il Milan è molto attento ai giovani talenti e ce n’è qualcuno in scadenza di contratto a fine stagione. Ci sono delle occasioni interessanti che la dirigenza potrebbe cogliere.

Uno dei nomi nella lista è Rocco Vata, 18enne irlandese (ha anche il passaporto albanese) che milita nel Celtic. Da tempo viene accostato a club della Serie A e nella prossima stagione potrebbe giocare proprio in Italia. Sa giocare in più ruoli: trequartista, esterno offensivo e seconda punta.

Rocco Vata al Milan? Le ultime notizie

Secondo quanto rivelato da SempreMilan.it, la società rossonera ha aumentato il suo interesse per Vata. La pista è concreta e si è già discusso di un contratto in vista dell’estate, il ragazzo ha detto sì a questo trasferimento.

La fonte riferisce che, anche se il giovane irlandese è in scadenza di contratto, il Milan dovrebbe versare circa 400 mila euro al Celtic come contributo di solidarietà FIFA per la formazione del giocatore, cresciuto nel settore giovanile del club scozzese.

Oltre al Milan, lo seguono molto attentamente anche Juventus, Roma, Arsenal, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Il ragazzo ha diverse opzioni sul tavolo per il suo futuro. Anche se con la Prima Squadra del Celtic ha collezionato solamente 6 presenze e 1 gol, si è comunque messo in luce con la formazione riserve e con la Under 19. Con quest’ultima ha giocato nella Youth League, sfidando anche la Lazio nella fase a gironi.

In questi mesi Italia il suo nome era stato accostato pure a squadre come Atalanta, Torino, Udinese, Frosinone e Sampdoria, meno affascinanti rispetto a quelle citate in precedenza ma nelle quali avrebbe più chance di giocare. Sembra che il Milan abbia fatto la sua mossa, vedremo se andrà fino in fondo e riuscirà a chiudere l’accordo in queste settimane.

Vata potrebbe essere utile anche per il discorso della squadra under 23, che il club rossonero spera di schierare in Serie C nella prossima stagione. È un giovane con del buon potenziale e il Milan farebbe un buon affare se riuscisse ad assicurarselo. Poi solo il tempo dirà a che livello l’irlandese riuscirà a esprimersi, però potrebbe valerne la pena di spendere i soldi necessari per il contributo di solidarietà al Celtic.