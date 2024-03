Milan, dai gol di Zapata e Robinho al tremendo ko con la Fiorentina: quante emozioni il sabato di Pasqua

Insieme a quello del giorno dell’Epifania, il turno di campionato che si disputa il sabato di Pasqua è uno dei più attesi della stagione. Per il Milan, non mancano le partite da ricordare

In passato, prima dell’avvento del calcio spezzatino, la Serie A diventava la Premier League almeno per un giorno. Era una piacevole anomalia, infatti, assistere a tutte le partite di campionato di sabato alla vigilia della Pasqua, giorno in cui la Serie A, tranne qualche rarissima eccezione, ha sempre riposato.

Per questo motivo, al momento della compilazione dei calendari, tanta era la curiosità di andare a scoprire l’avversario nel turno di campionato previsto a ridosso della festività che, in passato, ha riservato anche big match decisivi per la stagione stessa.

I tifosi del Milan di vecchia data ricorderanno sicuramente il Derby con l’Inter del sabato di Pasqua del 1993, nel quale una prodezza di Gullit permise ai rossoneri di annullare il gol del vantaggio nerazzurro di Berti e neutralizzare, di fatto, la rimonta dell’Inter verso il primo posto in un campionato in cui venivano ancora assegnati due punti per vittoria.

Limitandoci allo scorso decennio e alle stagioni più recenti, non sono mancate le partite da ricordare per il Milan. Di seguito, ripercorriamo le più significative.

Il Milan in campo il sabato di Pasqua tra gioie e delusioni

Cominciamo il nostro excursus dal 23 aprile 2011. Quel sabato, il Milan, capolista in campionato era impegnato a Brescia alle 18. Al Rigamonti, i rossoneri si imposero con il gol di Robinho nel finale, portandosi a +8 dall’Inter. Una vittoria che, di fatto, ha consegnato al Milan il penultimo Scudetto della sua storia.

L’anno seguente poteva esserci il bis Tricolore. A spuntarla però è stata la Juventus di Conte. Decisiva per le sorti del campionato, la sconfitta subita dal Milan, proprio il sabato di Pasqua, a San Siro contro una Fiorentina in lotta per la retrocessione. Al vantaggio di Ibra su rigore, seguirono i gol di Jovetic e Amauri. Poche ore dopo, la Juve vinse a Palermo, prendendosi la vetta fino al termine.

Emozionante quello che è accaduto alla vigilia di Pasqua del 2017 con il Derby contro l’Inter collocato alle 12.30. Il giorno precedente la stracittadina era stata formalizzata la cessione societaria dal presidente Berlusconi a Yonghong Li. Memorabile la rimonta rossonera contro l’Inter di Pioli. Sotto di due gol, nei minuti finali, il Milan prima accorcia le distanze con Romagnoli poi pareggia con Zapata a tempo scaduto. San Siro esplode per un gol che resterà per sempre indelebile nei ricordi dei tifosi.

Nelle ultime due stagioni, il Milan ha anticipato il Sabato di Pasqua, giocando il Venerdì Santo. Due anni fa, nell’annata Scudetto, è arrivata la preziosissima vittoria contro il Genoa per 2-0. I gol di Leao e Messias consentirono ai rossoneri, futuri campioni d’Italia, di mantenere a distanza l’Inter in attesa del recupero dei nerazzurri contro il Bologna. Il resto della storia lo conoscete tutti.

Di seguito il riepilogo dei risultati recenti del Milan nel turno pasquale

23 aprile 2011; Brescia-Milan 0-1 (Robinho)

7 aprile 2012: Milan-Fiorentina 1-2 (Ibrahimovic rig; Jovetic; Amauri)

30 marzo 2013: Chievo-Milan 0-1 (Montolivo)

19 aprile 2014: Milan-Livorno 3-0 (Balotelli, Taarabt, Pazzini)

4 aprile 2015: Palermo-Milan 1-2 (Cerci, Dybala, Menez)

2016: Non disputato per impegni nazionale qualificazioni Mondiali ’18

15/4/2017: Inter-Milan 2-2 (Candreva, Icardi, Romagnoli, Zapata)

31/3/2018: Juventus-Milan 3-1 (Dybala, Bonucci [M], Cuadrado, Khedira)

20/4/2019: Parma-Milan 1-1 (Castillejo, Bruno Alves)

2020: Non disputato. Campionato interrotto per pandemia

3/4/2021: Milan-Sampdoria 1-1 (Quagliarella, Hauge)

16/4/2022 (Venerdì): Milan-Genoa 2-0 (Leao; Messias)

7/4/2023 (Venerdì): Milan-Empoli 0-0