Milan, un altro rinnovo: firma fino al 2028

Il Milan ha raggiunto l’accordo per un rinnovo contrattuale a lungo termine, un bel colpo interno per la società rossonera.

Una delle prerogative del Milan targato RedBird Capital è quella di guardare sempre al futuro. Importanti sono i risultati nell’immediato, viste le alte aspettative dei tifosi e dell’ambiente, ma il club vuole anche costruire a lungo termine, cercare di mantenere uno sguardo sempre orientato al domani.

Ecco perché c’è una attenzione particolare sui giovani talenti calcistici. Non soltanto i gioielli internazionali che vengono reperiti ed osservati dal settore scouting, guidato da Geoffrey Moncada e presto arricchito anche dalla presenza del talentuoso osservatore ed analista Wes Beuvink.

Bensì il Milan vuole coltivare anche il talento e la qualità nel proprio settore giovanile, uno dei vivai più storici e floridi del calcio italiano. Da qui sono partiti fenomeni del passato, quali Paolo Maldini o Franco Baresi, ma di recente anche il portiere della nazionale azzurra Gigio Donnarumma.

Per questo motivo il Milan tiene d’occhio e coccola i propri talenti di casa. Anche con premi e rinnovi contrattuali da ‘big’ che possano considerarsi degli attestati di stima, una fiducia incondizionata in prospettiva futura. Come nel caso dell’ultimo accordo trovato dalle parti di via Aldo Rossi.

Il giovane rossonero rinnova: è uno dei talenti migliori

Il calciatore che il Milan ha deciso di tenere a lungo e premiare con un nuovo contratto è Diego Sia. Attaccante esterno, ma anche molto duttile e capace di giocare pure come centravanti, classe 2006. Considerato un talento vero e proprio, sia per la capacità in zona gol, sia per la tecnica di base assolutamente fuori dal comune.

Sia è uno dei punti di forza della Primavera Milan di mister Ignazio Abate. Il ragazzo di Parabiago ha una particolarità: è nato il 10 marzo, stesso giorno di un altro grande gioiello del vivaio come Francesco Camarda (di due anni più giovane) con cui ha un feeling offensivo speciale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, il Milan e l’entourage di Diego Sia hanno trovato nelle ultime ore un accordo per il rinnovo fino al 2028 del giovane attaccante, che dunque resterà per almeno altri quattro anni nelle fila rossonere, crescendo con tutta calma nell’accogliente e super organizzato centro sportivo di Milanello.

Sia ha segnato finora 8 reti in campionato e soprattutto 5 centri in Youth League, dove sta dimostrando tutto il suo talento. I gol contro Braga e Real Madrid hanno trascinato il Milan Primavera verso le semifinali della competizione.