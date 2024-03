Pioli in bilico, conferme su un nome: “Profilo gradito”

Continuano a circolare le voci ed i nomi per l’eventuale sostituzione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan al termine della stagione.

La stagione del Milan va avanti, in maniera tutto sommato positiva. La squadra rossonera è infatti al secondo posto in campionato, piazzamento assolutamente onorevole nonostante in tanti si aspettassero una lotta serrata allo Scudetto con i rivali (ormai lontanissimi) dell’Inter. Mentre in Europa League c’è grande attesa e speranza per i quarti di finale contro la Roma.

Intanto si continua a discutere del destino della panchina rossonera. Secondo molti Stefano Pioli resterà in bilico fino all’ultimo, visto che il suo futuro dipenderà dai risultati e dai traguardi raggiunti. L’allenatore milanista ha un contratto fino a giugno 2025, ma non è da escludere che Gerry Cardinale possa puntare alla rescissione consensuale e ad assegnare la panchina ad un altro profilo.

Come detto è ancora troppo presto per capire scelte e decisioni riguardo Pioli. Ma il Milan si guarda intorno è fa apprezzamenti su alcuni profili di allenatori, con cui potrebbe provare ad aprire un nuovo ciclo, dopo quattro anni mezzo di gestione del tecnico emiliano.

Aprile mese decisivo per il futuro della panchina rossonera

Anche su questo argomento Matteo Moretto, noto cronista ed esperto di calciomercato di Relevo, ha voluto dire la sua. Intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera, ha fatto il punto della situazione, ammettendo di non avere ancora informazioni precise su quello che sarà il destino della panchina del Milan.

“Sull’allenatore preferisco aspettare ed avere certezza di ciò che dico – ha ammesso Moretto – Aprile sarà un mese molto importante su questo fronte. A Febbraio ho fatto il nome di Lopetegui perché ho avuto riscontri in tal senso, profilo gradito”. Dunque si torna a citare il nome di Julen Lopetegui per il Milan che verrà, visto che il giornalista ha confermato come l’allenatore spagnolo sia molto apprezzato tra i dirigenti.

Dunque le prossime gare, tra campionato e coppe, diranno molto del futuro gestionale del Milan. Se i rossoneri dovessero mantenere il secondo posto in Serie A e andare avanti in Europa League, le chance di Pioli di ottenere la riconferma aumenterebbero inevitabilmente. In caso di risultati meno positivi invece si assottiglierebbero le opportunità di permanenza del tecnico ex Inter e Lazio.

Lopetegui resta sullo sfondo come uno degli allenatori internazionali più apprezzati dalla società milanista. Ma non è sicuramente l’unico profilo, visto che anche nomi come quelli di Conte, Thiago Motta e De Zerbi fanno gola a Cardinale e soci.