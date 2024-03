Pulisic elogia Pioli: “Ha mantenuto la promessa che mi ha fatto”

Interessanti le ultime dichiarazioni dell’esterno americano: con il trasferimento a Milano si è rilanciato alla grandissima.

Si può tranquillamente dire che Christian Pulisic è stato il migliore acquisto del Milan nella stagione 2023/2024. Le sue prestazioni e i suoi numeri parlano chiaro. L’investimento fatto su di lui è stato azzeccatissimo.

L’ex Chelsea si è rilanciato con la maglia rossonera e ha convinto tutti con il suo rendimento positivo: 12 gol e 8 assist in 28 presenze stagionali. È la sua migliore annata in termini di reti segnate e di incidenza nei gol della squadra. L’americano è un giocatore che sa essere decisivo e lo ha dimostrato, può ancora migliorare visto che ha 25 anni (saranno 26 a settembre) e il margine per raggiungere un livello ancora più alto.

Pulisic felice nel Milan di Pioli

Intervistato da Fox Sports, l’esterno americano ha confermato la sua gioia per aver scelto di trasferirsi al Milan nel calciomercato estivo 2023: “Volevo un’opportunità e il Milan me l’ha data davvero. Pioli ha davvero mantenuto le sue promesse. Non è solo sapere che giocherai, è avere qualcuno che mi ha parlato prima e che mi ha voluto fortemente. Mi ha dato l’opportunità di giocare e di essere me stesso nel modo che conosco, mi ha adattato nel modo migliore per la squadra. Penso che abbiamo trovato un buon equilibrio“.

Pulisic ha ammesso che in questi mesi sta progressivamente imparando l’italiano, fattore che lo aiuta certamente a integrarsi a Milanello e in Italia: “Ora capisco quasi tutto e faccio del mio meglio per parlarlo quando posso. Voglio continuare a migliorare e spero di poter fare presto qualche intervista in italiano“.

Il capitano degli Stati Uniti ha trovato continuità in campo e ciò lo ha aiutato anche ad avere una buona tenuta fisica, convincendo chi temeva che sarebbe ricaduto in in nuovi infortuni con il suo arrivo a Milano: “Non ho fatto qualcosa di particolare. Sicuramente mi sono preso cura del mio corpo, ma è stato bello giocare costantemente. Il corpo si abitua e ciò è stato utile. Quando sei continuamente dentro e fuori dalla formazione, può essere difficile. Il corpo non è preparato, quando entri e offri una prestazione ad alta intensità può essere un problema. In questa stagione mi sento bene e fiducioso, allora gioco meglio“.

Al Milan è rimasta la chance di vincere l’Europa League, anche se non sarà facile. Pulisic darà il massimo per questo obiettivo: “Lotteremo per avere la possibilità di vincere un trofeo“.