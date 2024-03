Dall’Inter al Milan: i rossoneri provano il sorpasso

Il Milan guarda in casa Juventus, l’occasione è dietro l’angolo: colpo a sorpresa, può arrivare a una condizione

Non solo nomi altisonanti e investimenti importanti. Il Milan potrebbe puntare anche su profili meno conosciuti, almeno ai più distratti, per costruire una rosa sempre più competitiva. Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile addio di Maignan, complice un rinnovo sempre più difficile. E tra i tanti nomi di possibili sostituti del portiere francese, ce n’è uno che piace particolarmente in casa rossonera e che potrebbe rappresentare un grande rimpianto per l’Inter.

Non è un segreto che uno dei portieri più seguiti dalla dirigenza rossonera, e non solo, è Michele Di Gregorio. L’estremo difensore del Monza, scuola Inter, sta disputando un’altra stagione di altissimo livello e ha aperto a un possibile addio ai brianzoli durante la prossima estate, dovesse presentarsi l’occasione per fare uno step in avanti nella sua carriera.

Seguito con attenzione anche dall’Inter, che starebbe pensando di riportarlo a casa, oltre che da molte altre big italiane, Di Gregorio non è però l’unico profilo messo nel mirino dal Milan e dai cugini nerazzurri. E forse non è nemmeno il principale. C’è infatti un altro nome su cui Marotta e Ausilio stavano lavorando alacremente negli ultimi tempi, ma sul quale i rossoneri potrebbero tentare un incredibile sorpasso.

Il Milan sfida l’Inter: sorpasso clamoroso, può diventare rossonero

Sostituire un portiere come Mike Maignan, peraltro valutato dalla dirigenza rossonera non meno di 70 milioni di euro, non sarà semplice per nessuno. E anche se Di Gregorio potrebbe avere l’esperienza giusta e le spalle abbastanza larghe per poter sostenere un peso del genere, il profilo in questo momento più stuzzicante per i vertici del club milanista sembrerebbe essere un altro.

Stando a quanto riferito dal giornalista turco esperto di mercato Ekrem Konur, i rossoneri avrebbero messo nel mirino il brasiliano Bento Krepski, giovane estremo difensore dell’Atletico Paranaense cresciuto enormemente negli ultimi tempi, al punto da conquistare già un posto nella Nazionale verdeoro, con cui ha debuttato nell’ultima pausa per le Nazionali.

Giovane, promettente, con esperienza internazionale e margini di crescita incredibili, il classe 1999 potrebbe rappresentare un vero affare per il Milan. Il suo valore di mercato in questo momento infatti non supera di molto i 15 milioni di euro. Un vero affare, considerando che un investimento del genere per il sostituto di Maignan potrebbe consentire al club di aumentare il budget da utilizzare per gli altri ruoli, in particolare per l’attacco.

Più che l’Inter, al momento fredda sul profilo di Bento per le solite questioni economiche che rendono complicato il mercato nerazzurro, a preoccupare i rossoneri è però la concorrenza delle grandi europee. Diversi club di Liga e di Premier avrebbero messo infatti gli occhi sul portiere brasiliano. Per poter chiudere l’affare la dirigenza dovrà dunque accelerare già nelle prossime settimane, non appena sarà definito con più chiarezza il futuro dell’estremo difensore francese.