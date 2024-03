Serie A, Fiorentina-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale, tutti gli aggiornamenti sulla partita.

Pausa nazionali ormai archiviata, il Milan torna in campo e lo fa allo stadio Artemio Franchi contro un’avversaria temibile come la Fiorentina. Stefano Pioli si presenza a Firenze senza Theo Hernandez, assente per squalifica, e senza il trio Kjaer-Pobega-Kalulu. Invece, a Vincenzo Italiano manca “solo” l’ex rossonero Giacomo Bonaventura (squalificato). Per il Diavolo vincere significherebbe consolidare la posizione Champions League nella classifica della Serie A. Anche per la squadra di casa la vittoria sarebbe significativa, sia per il campionato sia per dedicarla all’ex dirigente viola Joe Barone, recentemente scomparso.

20:57 Chukwueze ispirato 8′ – Bellissima iniziativa di Chukwueze, che entra dentro l’area e serve Giroud: piattone di destro, palla centrale e parata facile di Terracciano.

20:52 Giroud ci prova 4′ – Colpo di testa di Giroud sul corner di Florenzi, palla alta.

20:49 Fiorentina-Milan: partiti al Franchi! 1′ – Dopo il minuto di raccoglimento dedicato alla scomparsa di Joe Barone, l’arbitro Maresca ha fischiato l’inizio della partita.