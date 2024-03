Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa di Pioli in attacco

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A e in programma stasera alle ore 20.45. Scopriamo le scelte di Pioli.

Quasi tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi per il fischio d’inizio di Fiorentina-Milan, un big match senza dubbio, tra due formazioni che puntano con tutte le proprie forze ai 3 punti. La Viola ha necessità di una vittoria per tornare prepotentemente in corsa per un piazzamento in Europa, e la sconfitta odierna del Napoli contro l’Atalanta potrebbe favorirla. Ma i rossoneri hanno la stessa volontà di vittoria per consolidare il secondo posto e continuare a tenere il più lontana possibile la Juventus.

Ci si aspetta dunque un match agguerrito e infuocato a Firenze, in cui sappiamo bene che l’ambiente sarà particolare dopo la dipartita dolorosa di Joe Barone. Il Milan è altrettanto consapevole che in casa della Fiorentina gli ostacoli e le difficoltà non sono mai mancate, dunque sarà necessario dare qualcosa in più rispetto alle precedenti sfide. Il Diavolo ha l’obbligo di evitare cali di attenzione per non concedere troppo all’avversario.

Stefano Pioli e Vincenzo Italiano hanno avuto la sosta per preparare la gara, ma è in questa settimana, dopo il rientro di tutti i Nazionali, che i due tecnici hanno potuto lavorare seriamente e a pieno regime. Sappiamo bene che il Milan dovrà fare a meno di un elemento fondamentale, quale Theo Hernandez, perché squalificato. Al suo posto fiducia a Florenzi. Quanto alla Fiorentina, non ci sarà Bonaventura, il grande ex della gara, anche lui fuori perché costretto a scontare la giornata di squalifica.

Scopriamo dunque come Italiano e Pioli hanno scelto di affrontare il match. Sono appena state diramate le formazioni ufficiali. Eccole di seguito.

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali