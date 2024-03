Fiorentina-Milan 1-2, pagelle e tabellino: Leao incontenibile, Reijnders non fa rimpiangere Theo. Chukwueze in crescita

Le pagelle di Fiorentina-Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie A. I rossoneri portano a casa altri tre punti pesantissimi

Il Milan consolida il secondo posto in classifica con tre punti pesanti in quel di Firenze. Stefano Pioli vince per la prima volta contro Italiano all’Artemio Franchi al terzo tentativo. Lo fa soprattutto grazie ad un super Rafael Leao, in una di quelle serate in cui è impossibile contenerlo. Gol e assist per il portoghese, che ha raggiunto questa sera la 200esima presenza con la maglia rossonera.

Da sottolineare anche la prestazione di Tijjani Reijnders, in un ruolo inedito: senza Theo Hernandez squalificato, è stato l’olandese infatti ad occupare una posizione quasi da esterno a sinistra per associarsi con Leao. I due insieme hanno dato spettacolo. Lavoro importante dell’olandese anche in fase di copertura su Dodo, con Rafa che si è occupato invece di uno dei due centrali. Risposte importanti anche da Chukwueze, schierato da titolare un po’ a sorpresa al posto di Pulisic: è suo l’assist per la rete decisiva dell’ex Sporting. Serata storta per Giroud che sbaglia un po’ troppo, male anche Thiaw sostituito nell’intervallo da Gabbia. Come all’andata, il Milan è salvato ancora dalle parate di Maignan.

Fiorentina-Milan, le pagelle

MAIGNAN 7,5

CALABRIA 6

THIAW 5,5 (Dal 46′ GABBIA 6)

TOMORI 6,5

FLORENZI 6,5

BENNACER 6,5

REIJNDERS 7 (Dal 62′ MUSAH 6)

CHUKWUEZE 7 (Dal 73′ PULISIC 6)

LOFTUS-CHEEK 7,5

LEAO 8 (Dal 62′ OKAFOR 6)

GIROUD 6 (Dall’82’ JOVIC SV)

Il tabellino di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti. A disp.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Kayode, Parisi, Ranieri; Arthur, Barak, Castrovilli, Infantino, Lopez; Gonzalez, Nzola, Sottil. All.: Italiano.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. A disp.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Gabbia, Simic, Terracciano; Adli, Musah, Pulisic, Zeroli; Jovic, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 48′ Loftus-Cheek, 50′ Duncan, 53′ Leao