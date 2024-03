Fiorentina-Milan, streaming e diretta tv Serie A: dove vederla oggi

Milan in campo il sabato di Pasqua contro la Fiorentina. Si gioca alle 20.45 al Franchi. Ecco tutte le indicazioni su dove vedere la partita

Archiviata la pausa per le Nazionali, comincia l’ultima, decisiva, parte di stagione, quella dei verdetti definitivi in Serie A e nelle Coppe Europee. Verdetti che attendono anche il Milan che deve consolidare il secondo posto in campionato, in attesa del quarto di finale di Europa League contro la Roma.

Dopo due stagioni in cui ha anticipato il proprio match di Pasqua al venerdì, il Milan torna in campo di sabato contro la Fiorentina al Franchi, in una trasferta da sempre ostica per i rossoneri, sconfitti in casa dei viola negli ultimi due campionati.

Si giocherà, inevitabilmente, in un clima di grande commozione per la scomparsa di Joe Barone, il dirigente della Fiorentina morto lo scorso 19 marzo. Tutto il Franchi gli tributerà il giusto omaggio prima del match con un minuto di raccoglimento che sarà osservato anche in tutte le altre partite della 30.a giornata.

Nessun turnover per Pioli. Florenzi, a sinistra, sostituirà lo squalificato Hernandez. Completano la difesa, Thiaw e Tomori al centro con Calabria a destra. In mediana, spazio a Bennacer e Reijnders. Attacco confermatissimo con Loftus Cheek a supporto di Leao, Giroud e Pasalic.

Fiorentina-Milan, dove vedere la partita

Fiorentina-Milan sarà visibile in simulcast su Sky Sport e Dazn. Sky trasmetterà la partita in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 251. Gli abbonati a Dazn potranno seguirla, invece, in streaming sull’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e Tim Vision, Amazon Fire Stick, console di gioco e Apple Tv.

Gli abbonati a Sky possono vedere Fiorentina-Milan in streaming su SkyGo. La sfida del Franchi, infine, sarà visibile in streaming anche su Now Tv per gli abbonati al pacchetto Sport. In telecronaca, su Sky, ci saranno Massimo Compagnoni e Luca Marchegiani. Su Dazn, invece, Stefano Borghi e Fabio Bazzani. Per Fiorentina-Milan non è prevista la diretta tv su Zona Dazn.

Già decisa la programmazione tv dei primi match di aprile del Milan. I rossoneri saranno di nuovo in campo, in Serie A, sabato 6 aprile alle 15, a San Siro contro il Lecce (esclusiva Dazn e Zona Dazn). Giovedì 11 aprile, l’andata del quarto di finale di Europa League con la Roma trasmessa da Sky Sport, Dazn e, in chiaro, su Rai 1. Domenica 14 aprile, alle 15, trasferta a Sassuolo visibile su Dazn e Zona Dazn.