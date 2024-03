Pioli verso la conferma: l’annuncio di Scaroni e nuove indiscrezioni, i dettagli

Nel pre-partita di Fiorentina-Milan sono arrivate le dichiarazioni del presidente rossonero, che ha nuovamente risposto sul futuro di Pioli.

A pochi minuti dall’inizio dell’attesa sfida allo stadio Artemio Franchi, Paolo Scaroni si è presentato ai microfoni di Sky Sport. Diversi i temi sui quali è stato interpellato.

RICORDO DI JOE BARONE – “Grande dirigente, uomo pieno di umanità, persona molto determinata, con un grande amore per il calcio e una passione smodata per Fiorentina. Lo ricorderemo per tante cose. Ha dato un contributo importante al calcio italiano, era una presenza costante in Lega, diceva la sua e lo faceva con la forza che lo contraddistingueva. Certamente non lo dimenticheremo“.

INDAGINI SULLA PROPRIETÀ DEL MILAN– “Novità non ne ho, ne abbiamo da due settimane. Sono cose che richiedono tempo. C’è un clima di serenità, a partire da Pioli. Temevo che queste indagini avessero un impatto sull’umore della squadra e non è stato così“.

FUTURO DI PIOLI – “Ho sempre detto che Pioli resta. A me piacciono gli allenatori che vincono, siccome stiamo facendo bene mi piace Pioli. Tutto molto semplice. È una persona fantastica, piena di umanità e siamo tutti affezionati a lui. Speriamo che anche lui sia affezionato a noi“.

Pioli resta al Milan: la conferma di Scaroni

Le parole di Scaroni su Pioli sembrano abbastanza nette e non lasciano margine all’interpretazione. È il presidente del Milan e pertanto la sua parola conta molto. Salvo sorprese, quindi, non ci sarà un cambiamento sulla panchina rossonera nella prossima stagione.

Non sarebbe la prima volta che un allenatore viene confermato tramite i media, venendo poi allontanato a fine stagione. Vedremo quale sarà la sorte di Pioli, che nel frattempo incassa l’ennesimo messaggio di fiducia dal club. Qualche tifoso sarà “contrariato”, però ad oggi sembra che il Milan abbia le idee chiare su chi guiderà la squadra anche nella prossima annata.

Prima delle dichiarazioni di Scaroni, anche i giornalisti Gianluca Di Marzio di Sky Sport e Orazio Accomando di DAZN avevano spiegato che il Milan sarebbe andato verso la conferma di Pioli. Non sembrano esserci dubbi adesso.