Highlights Fiorentina-Milan, la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Fiorentina-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Serie A disputato al Franchi sabato 30 marzo

Grande commozione prima dell’inizio della partita per il minuto di raccoglimento in memoria di Joe Barone. Splendida la coreografia del Franchi mentre il presidente Scaroni depone un mazzo di rose bianche sulla poltrone in cui solitamente si sedeva l’ex dirigente viola.

Avvio di primo tempo nettamente appannaggio del Milan. Particolarmente ispirato Chukwueze, schierato al posto di Pulisic. Una sua sgroppata al 5′ si conclude con l’assist per Giroud che conclude troppo centralmente su Terracciano, poco dopo provvidenziale su un colpo di testa da distanza ravvicinata dello stesso Chukwueze. Sul successivo corner, altra splendida respinta in tuffo del portiere viola sull’incornata di Tomori.

La Fiorentina, dopo 20′ di sofferenza, si fa vedere per la prima volta dalle parti di Maignan al 27′ con Belotti. Solo davanti al portiere rossonero, l’attaccante non angola la conclusione che Mike respinge in angolo. E’ l’unico vero pericolo per il Milan che, nella seconda parte del primo tempo, sfiora per altre tre volte il vantaggio.

La prima con Leao che, da posizione defilata, preferisce tirare su Terracciano anziché servire Chukwueze a porta vuota. Leao ci prova nuovamente poco dopo con un bell’inserimento che sorprende la difesa viola. Nel finale, al 44′, clamoroso errore di Giroud che, servito da Rafa, apre troppo il piatto e manda alto sulla traversa il tiro del possibile vantaggio. Senza recupero, Maresca manda tutti negli spogliatoi con il Milan che recrimina per uno 0-0 che va decisamente stretto per le occasioni create.

Peluang Giroud. Kalau yang ini bukan digagalkan kiper, emang kaki Giroud lagi cantengan aja.pic.twitter.com/hwKtJImQNP — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 30, 2024

Fiorentina-Milan, il secondo tempo

Nel secondo tempo, il Milan raccoglie i frutti di un’indubbia supremazia con il gol del vantaggio segnato in avvio da Loftus Cheek. Assist di tacco di Leao, Milenkovic scivola e Ruben insacca dall’area piccola. Lo 0-1 dura, tuttavia, pochissimo. La Fiorentina, con orgoglio, trova subito il pareggio. Merito di una pregevole conclusione di Duncan che non lascia scampo a Maignan dai 20 metri. Bel gol del centrocampista dei viola ma errore evidente in copertura del Milan.

A sua volta, anche il pareggio è effimero. Al 52′, il Milan è di nuovo avanti. Leao sfugge a Milenkovic in copertura e si avvia verso Terracciano, lo supera in velocità e deposita la palla in rete a porta sguarnita per l’1-2 che scatena l’esultanza dei tifosi rossoneri.

Gol Loftus-Cheek, assist Rafael Leaopic.twitter.com/pxajtskLVR — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 30, 2024

E’ l’ultima azione di Leao che, poco dopo, viene sostituito da Okafor. Fuori anche Reijnders, sostituito da Musah. La Fiorentina, costretta di nuovo a inseguire, insidia il Milan con maggiore insistenza e Maignan è provvidenziale in due occasioni prima su Belotti poi su un pallonetto di Mandragora. Entra anche Pulisic al posto di un Chukwueze, autore di una prestazione molto positiva.

Gol Rafael Leao, assist Reijnderspic.twitter.com/fmxAPLREhi — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) March 30, 2024

Nel finale di partita, la Fiorentina tenta altri assalti ma senza più impensierire Maignan. Il Milan non lesina qualche ripartenza come quella che porta al gol di Pulisic, annullato per fuorigioco. Dopo sei minuti di recupero, Maresca decreta l’1-2 finale che consente al Milan di consolidare il secondo posto con un rassicurante +6 sulla Juventus.