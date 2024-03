L’Inter domina la classifica delle commissioni: l’esborso per Thuram e la posizione del Milan

Ecco la classifica delle commissioni agli agenti. Il Milan non è tra le prime squadre. L’Inter di Beppe Marotta, invece, è davanti a tutti

Marcus Thuram è stato davvero ad un passo dal vestire la maglia del Milan. In estate sembrava tutto fatto per il passaggio in rossonero di Lilian, ma con un vero e proprio blitz, i nerazzurri sono riusciti a soffiare il giocatore alla concorrenza.

L’attaccante francese è così diventato un calciatore dell’Inter, grazie alla decisione di Beppe Marotta di mettere sul piatto un’offerta migliore rispetto a quella del Milan. Thuram, diventato uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi, percepisce uno stipendio davvero importante, da sei milioni di euro netti a stagione. Ma i soldi del contratto non sono l’unico esborso dei nerazzurri: come svela La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l’agenzia Sport Cover, che cura gli interessi del francese, la scorsa estate ha incassato dall’Inter otto milioni di euro (in due tranche il 26 e 27 giugno) per l’ingaggio del proprio assistito, che aveva terminato poco prima il suo contratto con il Borussia Moenchengladbach.

L’Inter ha adottato da tempo la politica dell’acquisto dei parametri zero e la prossima estate metterà le mani sull’iraniano 31enne del Porto, Mehdi Taremi, e sul centrocampista polacco, attualmente al Napoli, Piotr Zielinski. Il cartellino costerà zero, ma molti milioni andranno nelle casse degli agenti che curano gli interessi dei giocatori.

Una strategia che lo scorso anno ha portato il club di Beppe Marotta a rimpinguare le casse delle agenzie, con quasi 35 milioni di euro (34,8 milioni) . In questa special classifica relativa al 2023 delle commissioni ai procuratori i nerazzurri sono dunque nettamente al primo posto.

A seguire c’è la Juventus, con una spesa totale di 23 milioni di euro, quattro dei quali sono andati nelle casse della 4 S Sport Agency per l’arrivo a Torino di Timothy Weah.

Milan al quinto posto

A seguire troviamo la Fiorentina e la Roma, con 15,3 milioni di euro. I giallorossi hanno portato a casa diversi parametri zero e quello che è costato di più è stato certamente Evan Ndicka.

Per trovare il Milan bisogna dunque arrivare fino al quinto posto, con 15,2 milioni di euro. Il Diavolo che è stato il club che ha speso di più sul mercato ha risparmiato sulle commissioni, nonostante ben 26 operazioni. Non certo pochi. Scendendo la classifica troviamo poi l’Atalanta e il Napoli, rispettivamente con 14,7 e 13,7 milioni di euro. Chiude il Frosinone con una spesa di soli 2,6 milioni