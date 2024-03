Milan, ritorno di fiamma per il centrocampista: colpo dalla Francia

E’ caccia al centrocampista in casa rossonera. Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimović continuano a guardare in Francia per mettere a segno il colpo

Francese e con un contratto in scade il 30 giugno 2025. In casa Milan torna di moda un centrocampista, seguito da Geoffrey Moncada, ormai da tempo.

Il giocatore che rilancia La Gazzetta dello Sport è Youssouf Fofana, mediano classe 1999 che ha un accordo con il Monaco che termina fra poco più di un anno. Il dirigente rossonero lo conosce molto bene, ma adesso potrebbero esserci le condizioni per mettere le mani sul mediano, utile al Diavolo a completare il reparto. E’ un giocatore che fa da schermo alla difesa e dà dunque un aiuto importante al reparto arretrato. E’ questo che di fatto che sta cercando il Milan dopo i tanti gol subiti.

Con il rientro di Ismaël Bennacer le cose sono migliorate, ma in rosa non ci sono centrocampisti prettamente difensivi, anche se Yacine Adli sta imparando molto a giocare basso. Serve però un calciatore con le caratteristiche di Franck Kessie, mai davvero sostituito.

Milan, caccia ai rinforzi in Ligue 1: non solo Fofana

Youssouf Fofana non è certo la prima volta che viene accostato al Milan. E’ un profilo che piace davvero tanto a Geoffrey Moncada.

Il dirigente del Diavolo, però, guarda in Ligue 1 anche per un altro profilo, quello di Khephren Thuram. Il figlio di Lilian, guarda caso, ha anche lui un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con il Nizza. La sua valutazione, però, resta comunque alta, sui 40 milioni di euro. Guardando sempre in Francia, sembra poterci essere anche il nome giuro per rafforzare il reparto difensivo. Non è una prima scelta, ma attenzione a Lilian Brassier del Brest, che può lasciare la Francia per meno di 20 milioni di euro.

In avanti l’idea calda, come più volte scritto, è quella di Joshua Zirkzee, ma non può essere depennato il nome di Jonathan David per lo stesso discorso fatto fin qui. E’ un’opportunità per via del contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Dopo un avvio complicato è tornato a segnare senza più fermarsi: ora sono 22 i centri in stagione. Sul giocatore del Lille ci sono gli occhi della Premier League, Arsenal su tutte, e quelle della Serie A: oltre al Milan piace al Napoli di Aurelio De Laurentiis e all’Inter.