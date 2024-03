Sorpresa Milan, c’è Toney per l’attacco

Il Milan guarda in Premier League per rafforzare il pacchetto offensivo. Toney può essere il nome giusto: l’attaccante vuole rilanciarsi dopo la squalifica

Il calcioscommesse è tornato argomento di discussione negli ultimi giorni per quanto successo a Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan, oggi al Newcastle, non è certamente l’unico calciatore che deve fare i conti con la ludopatia, una vera e propria malattia dei giorni nostri.

Tra i calciatori fermati per calcioscommesse proprio in Inghilterra c’è anche Ivan Toney. L’attaccante del Brentford ha scontato gli otto mesi di squalifica ed è tornato più forte che mai. Un lungo periodo di stop che non gli ha fatto certo dimenticare come si segna. Così il bomber di scorta dei Tre Leoni di Gareth Southgate è subito andato in gol in nazionale, lo scorso 26 marzo, contro il Belgio, e verosimilmente sarà convocato anche per i prossimi Europei.

D’altronde chi sbaglia paga, ma poi si va avanti senza pregiudizi. Con il proprio club, appena è rientrato, ha subito segnato e così in dieci gare disputate è andato in gol per 4 volte. Toney è uno che la porta la vede molto bene: la scorsa stagione in 33 partite di Premier League erano stati 20 i gol e 4 gli assist. Due stagioni fa, invece, furono 12 i centri e 5 i passaggi vincenti nel campionato inglese.

Occasione per il Milan

I grandi club di Inghilterra gli hanno così inevitabilmente messo gli occhi addosso. Il classe 1996 era chiaramente pronto a spiccare il volo, ma la squalifica ha frenato tutto.

Ora inevitabilmente il suo valore è calato e il contratto in scadenza nel 2025 rende Toney un possibile obiettivo per molti. Una scommessa che anche il Milan, sempre molto attento alla Premier League, potrebbe decide di cogliere.

Toney può davvero lasciare il Brentford per 30/40 milioni di euro. Chissà che non sia proprio lui il nuovo Pulisic a cui ha fatto riferimento Giorgio Furlani.

Ma come dicevamo, Toney non è un calciatore che passa certo inosservato e questo finale di stagione, in cui deve portare alla salvezza in Brentford, sarà l’occasione giusta per rilanciarsi e per farsi notare. Il Tottenham, ma soprattutto l’Arsenal lo stanno monitorando e potrebbero presto decidere di presentare un’offerta. Attenzione, però, anche alla pista araba, con diversi club pronti a riempirlo d’oro.