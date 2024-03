Il Barcellona sfida il Milan: pronti 35 milioni

Il Barcellona ha messo gli occhi su un giocatore che fa gola anche al Milan: pronta un’offerta da 35 milioni

Non siamo ancora al testa a testa, ma poco ci manca. Il mercato del Milan potrebbe complicarsi all’improvviso, e tutto per colpa di un rivale a dir poco temibile: il Barcellona. Il club blaugrana sta infatti cominciando a studiare il proprio mercato, fatto come spesso capita in questi anni di idee e buona volontà, ma privo di grandi possibilità economiche. E tra i tanti obiettivi messi nel mirino negli ultimi giorni, ci sarebbe anche un calciatore che piace, e non poco, anche al Milan.

Non potendo investire somme folli, quelle a cui aveva un tempo abituato tutto il popolo culé, il Barcellona deve cercare d’individuare quei giovani già esperti che possano rappresentare colpi per il presente e per il futuro. In altre parole, i migliori talenti del calcio europeo, gli stessi che da tempo sono diventati il pane quotidiano anche del Milan.

Fare i conti con un rivale come il Barça, per i rossoneri, non sarà comunque semplice. Anche se economicamente non è più il colosso di un tempo, il club catalano può infatti ancora vantare un budget di un certo livello, oltre a un fascino senza tempo. E sarebbe pronto a soffiare ai rossoneri un super colpo con un’offerta da ben 35 milioni di euro.

Milan, occhio al Barcellona: il club spagnolo fa sul serio per un obiettivo rossonero

In questi giorni si è parlato molto di un possibile futuro derby in famiglia per i Thuram. Per rispondere al super exploit di Marcus all’Inter, il Milan avrebbe infatti messo nel mirino il centrocampista Khephren, uno dei più talentuosi centrocampisti attualmente presenti sul panorama europeo.

Classe 2001, il ragazzo nativo di Reggio Emilia, attualmente in forza al Nizza, ha impressionato per le straordinarie capacità tecniche e per la potenza con cui spesso riesce a mettere in difficoltà gli avversari. Caratteristiche che ne hanno fatto non solo il centrocampista ideale per il mercato rossonero, ma anche per quello del Barça, squadra in cui tra l’altro ha militato, nella fase finale della sua carriera, anche papà Lilian.

Per ora non ci sarebbe ancora alcuna trattativa tra il Nizza e il Barça per il giovane talento transalpino, ma stando a quanto riferito dal quotidiano Sport, la dirigenza azulgrana starebbe già preparando un’offerta difficile da rifiutare per il club: 35 milioni di euro, una somma molto vicina alla valutazione di circa 40 milioni che ne fanno i francesi.

Dovesse essere recapitata una proposta del genere, per il Milan sarebbe obiettivamente molto complicato superare la concorrenza spagnola. Tuttavia, i rossoneri in questi ultimi mesi hanno abituato a saper agire con forza e tempestività sul mercato. In un testa a testa con la squadra catalana, non è detto quindi che a spuntarla non possa essere il club italiano, forte anche di una situazione finanziaria più solida.