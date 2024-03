Leao: “Al Milan con testa e cuore. Futuro? Non lo so”

Leao dopo Fiorentina-Milan ha fatto una battuta anche sul suo futuro in maglia rossonera: cosa succederà in estate?

Rafael Leao è stato protagonista nella vittoria rossonera a Firenze, suo il gol del definitivo 2-1. Dopo il passaggio illuminante di Tijjani Reijnders è stato freddo una volta entrato in area, dribblando il portiere e depositando il pallone in rete.

I numeri stagionali del portoghese sono davvero buoni: 11 reti e 12 assist in 37 partite. Anche se ha avuto qualche periodo non esaltante, il suo rendimento non può che essere giudicato positivamente. Il numero 10 rossonero sta maturando, si è messo sulla giusta strada per diventare un campione.

Leao, la battuta sul futuro: sarà ancora Milan?

Leao al termine di Fiorentina-Milan ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vincere a Firenze era un obiettivo della nostra squadra. Era una partita difficile, loro hanno qualità. Nel primo tempo potevamo fare tre gol e chiudere la partita, poi nel secondo tempo siamo entrati in campo con la mentalità giusta e abbiamo vinto“.

Rafa ha parlato anche del suo periodo positivo, dando merito anche ai compagni ed elogiando Samuel Chukwueze: “Il momento della squadra è positivo, quando la squadra sta bene ho più fiducia. Sono contento dei compagni. Dopo questa partita devo parlare di Chukwueze, che ha fatto una grande prestazione e sono felice per lui. Ha avuto momenti delicati, quindi sono contento che abbia fatto questa partita. Secondo me abbiamo vinto anche grazie a lui“.

Al portoghese è stato chiesto pure del futuro: “Ho un contratto con il Milan, però il futuro non lo so. Adesso sono qua di testa e di cuore. Come dico sempre, il Milan è la mia casa e mi ha aiutato a crescere come giocatore. Mi trovo molto bene qui e sono felice“.

Prima di Milan-Napoli un bambino gli ha dato un polsino rossonero con scritto Leao 10: “Quando facciamo il riscaldamento ci sono sempre dei bambini. Abbiamo fatto gli scalini per andare in campo e c’era un bambino che me lo ha dato. Un momento molto bello, dentro di me ho sentito che mi avrebbe portato fortuna e l’ho usato“.

Gli obiettivi non mancano in questa ultima parte della stagione: “Vincere qualcosa di importante. Siamo in una competizione importante come l’Europa League, però prima della partita contro la Roma dobbiamo pensare al Lecce e vincere per allontanarci dal terzo posto“.