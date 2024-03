Milan, l’allenatore apre all’addio: “Niente accordo per il rinnovo”

Uno dei tecnici accostati alla panchina rossonera è uscito allo scoperto: potrebbe non rimanere nella sua attuale squadra nella prossima stagione.

La conferma di Stefano Pioli è incerta, non è ancora chiaro quale decisione prenderà il Milan. Dalla dirigenza è trapelata grande fiducia nell’allenatore emiliano e c’è chi pensa che in virtù di certe dichiarazioni non avverrà un cambiamento, però non bisogna escludere sorprese.

Nessuno della società rossonera ha detto che Pioli rimarrà al 100% nella prossima stagione, questo significa che l’arrivo di un altro tecnico è un’opzione possibile. Giorgio Furlani ha già fatto intendere che Europa League e derby non saranno decisivi, quindi una scelta potrebbe essere già stata presa. Non rimane che attendere.

Milan, arriva un allenatore italiano?

In attesa di capire cosa succederà, non mancano degli allenatori accostati alla panchina del Milan. Non è chiaro chi può essere il favorito, ma ci sono alcuni nomi che i tifosi sognano per il futuro. Uno è sicuramente Antonio Conte. E ci sono altri profili italiani che godono di apprezzamento tra la tifoseria.

Non si può non citare Roberto De Zerbi, oggi alla guida del Brighton e stimato moltissimo anche da colleghi del calibro di Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Ha un passato da calciatore nelle giovanili rossonere e per lui sarebbe un sogno diventare allenatore del club in cui ha militato. Operazione decisamente complicata, dato che nel suo attuale contratto c’è una clausola di risoluzione da circa 13 milioni di euro e il Brighton intende liberarlo solamente se qualcuno pagherà tale cifra. Forse si può trattare un leggero sconto, però servirà comunque pagare.

La permanenza di De Zerbi nella squadra inglese è incerta e lo diventa ancora di più dopo le sue ultime dichiarazioni in conferenza stampa: “Al momento non penso di firmare il rinnovo. Ne abbiamo parlato, ma non abbiamo trovato l’accordo. Ma questa è solo una parte del motivo. Prima di decidere il mio futuro, devo parlare con Tony Bloom. Voglio capire i piani futuri del club, intendo conservare le mie ambizioni“.

L’ambizione del tecnico lombardo è probabilmente quella di mettersi alla prova in una realtà con obiettivi più importanti. A lui sono state accostate società importanti come Chelsea, Liverpool, Manchester United, Bayern Monaco e Barcellona. Tutte realtà alle quali sarebbe quasi impossibile dire di no, perché rappresenterebbero uno step importante per la sua carriera di allenatore.