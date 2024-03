Milan, Ibra soffia un talento al PSG: che colpo

Il Milan già pensa alla prossima stagione: Ibrahimovic scende in campo e soffia un talento al PSG

In casa Milan si progetta già il futuro. La stagione è ormai alle battute finali anche se i rossoneri sono in piena corsa per gli obiettivi stagionali. L’Europa League è da vincere ed i quarti di finale contro la Roma sono una ghiotta possibilità. In campionato, invece, c’è da blindare la seconda piazza: chiudere alle spalle dell’Inter, oltre che al prestigio, darebbe anche la certezza di disputare alla Supercoppa Italiana.

Se sul piano del campo si lavora per perseguire gli obiettivi, la dirigenza lavora già in vista della prossima stagione. La questione allenatore non sembra più un’incognita: Stefano Pioli va a grandi passi per la riconferma, per una decisione da parte della dirigenza all’insegna della continuità.

Ecco perché le attenzioni stanno virando sulla squadra. E sono due le priorità: il difensore centrale e l’attaccante centrale. Troppi gol subiti ed infortuni in serie hanno indotto a Moncada e Furlani a scandagliare il mercato e potenziare il reparto che dovrebbe perdere Kjaer, in scadenza di contratto.

Milan, tutto su Gyokeres: Ibra la chiave

Diverso, invece, il discorso relativo all’attaccante. C’è una vera e propria necessità, considerato come Olivier Giroud abbia più di un piede e mezzo fuori da Milanello. C’è la Mls all’orizzonte, Los Angeles o New York per una scelta di vita nell’ultimo contratto della sua carriera.

Ecco perché si scandaglia il mercato dei bomber alla ricerca di un profilo che possa sostituire degnamente il francese, un bomber costantemente in doppia cifra.

Ecco perché il Milan ha già individuato il calciatore ideale: si tratta di Viktor Gyokeres, centravanti dello Sporting Lisbona capace di 36 reti in 36 gare. Il giovane svedese è finito anche nel mirino del PSG, sempre alla ricerca di un valido sostituto di Kylian Mbappé, ormai promesso sposo del Real Madrid, ma il Milan ha un vero e proprio asso nella manica.

Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan ed ora braccio destro di Cardinale. Ibra è l’idolo di Gyokeres e proprio Zlatan potrebbe convincere il suo connazionale a sposare il progetto rossonero.

Lo Sporting Lisbona è però una bottega cara ed il Milan dovrà trovare l’accordo con il club lusitano per non rischiare che un altro club possa arrivare e soffiare il bomber ai rossoneri.