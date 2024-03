Milan, il pericolo arriva dalla Premier: una big lo vuole a tutti i costi

Una big del calcio inglese è pronta a presentare una super offerta al Milan: pericolo per i rossoneri, resistere non sarà facile

Come sempre, il vero pericolo per le squadre italiane in questo momento storico può arrivare dall’Inghilterra, a causa di un divario economico, oltre che tecnico, sotto gli occhi di tutti. Quando le sirene di una big inglese cominciano a circondare un calciatore della Serie A, è lecito preoccuparsi. Per il Milan, è il momento di drizzare le antenne. Una grande squadra inglese è infatti sulle tracce di uno dei pupilli di Pioli, un pilastro rossonero corteggiato con grande energia da una delle squadre più forti d’Europa.

Resistere non sarà semplice. Dopo diversi anni in rossonero, potrebbe essere comprensibile la volontà di tentare una nuova avventura, anche per monetizzare una carriera che in questo momento è arrivata forse al culmine, quello della definitiva maturità.

Con una serie di rinnovi da dover chiudere nelle prossime settimane, il Milan non sembra però in questo momento intenzionato a pianificare cessioni. Per poterlo strappare alla squadra rossonera potrebbe quindi servire una super offerta, in grado di far vacillare le convinzioni del club. Ipotesi peraltro non impossibile, viste le disponibilità economiche di tutte le big inglesi.

La big di Premier fa tremare i tifosi rossoneri: occhi sul gioiello del Milan

Tra i tanti rossoneri che sono riusciti a mettersi in vista negli ultimi anni, grazie alla vittoria dello scudetto del 2022 ma anche alla semifinale di Champions dello scorso anno, non ci sono solo i vari Maignan, Theo, Leão e Tomori, ma anche un centrocampista che, soprattutto nelle ultime stagioni, è stato uno dei perni su cui Pioli ha costruito le sue certezze: Ismaël Bennacer.

Il centrocampista arrivato dall’Empoli nel 2019 è stato a lungo un inamovibile per il tecnico rossonero. La crescita in questa stagione di Adli e l’exploit di Reijnders lo hanno reso però meno fondamentale in questa stagione, cominciata già con l’handicap a causa del gravissimo infortunio che lo ha tenuto fermo dal finale della scorsa stagione fino a dicembre 2023. Anche per questo potrebbe diventare uno dei grandi sacrificabili rossoneri, ma solo a determinate condizioni.

Cresciuto all’Arsenal, l’algerino a suon di super prestazioni è tornato ad accendere l’interesse proprio dei Gunners, che starebbero pensando di riportarlo ‘a casa’ il prossimo anno per metterlo a disposizione del tecnico Arteta. L’affare non sarà però semplice: per lasciar partire il mediano rossonero, blindato da un contratto fino al 2027, la dirigenza non chiede infatti meno di 50 milioni di euro.

Una somma molto importante che il club potrebbe reinvestire, quasi interamente, su profili di assoluto talento e di qualche anno più giovani rispetto all’algerino, come Thuram e Fofana, tornati di moda nelle ultime ore come due dei rinforzi messi sul proprio taccuino dai dirigenti rossoneri.