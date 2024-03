Roma, tegola De Rossi: l’esito degli esami è dei peggiori, salta il Milan

Cattive notizie per Daniele De Rossi e la Roma. L’esito degli esami strumentali è dei peggiori per il giallorosso. Salta sicuramente il Milan.

Milan e Roma hanno un grande appuntamento da onorare giorno 11 aprile, giornata d’andata dei quarti di finale di Europa League. Il sorteggio di Nyon ha voluto che le due italiane si incontrassero anche in territorio europeo, e c’è già grandissima curiosità di vedere le squadre di Stefano Pioli e Daniele De Rossi all’opera. La doppia sfida avrà il suo esito giorno 18 aprile, e stavolta allo Stadio Olimpico. Inutile dire che entrambe le formazioni puntano al trofeo continentale con forza e ambizione.

Sono comunque state settimane particolari per il Milan e per la Roma, e sempre relativamente agli infortuni. Le due formazioni italiane sono tra quelle che più hanno sofferto i guai fisici dei propri giocatori. Se prendiamo in considerazione l’intera stagione, sono tra le squadre certamente più colpite dagli infortuni. E non è andata meglio nel recente periodo. Il Milan ha riperso Pierre Kalulu e ancora per un infortunio pesante. Il francese dovrà stare ai box per un mese o poco più.

Sono poi tornati acciaccati dalle Nazionali sia Bennacer che Kjaer. Per fortuna l’algerino ha già recuperato, quanto al danese ci si vuole andare con prudenza e per questo ha saltato la gara contro la Fiorentina di ieri sera ma è atteso al rientro settimana prossima. C’è poi sempre ai box Pobega, ma per lui si avvicina il ritorno in campo. Quanto alla Roma, in vista anche della doppia sfida di Europa League, la situazione è anche peggiore.

Roma, ancora tegole: per l’attaccante c’è lesione

La Roma ha dovuto fare i conti con diverse defezioni legate agli infortuni, ma per fortuna di De Rossi quasi tutte rientrate. Nella sosta sono stati fermi ai box Ndicka, Dybala, Renato Sanches, Smalling e Kristensen. A questi si sono aggiunti poi, di ritorno dalla Nazionale, Bove, Baldanzi e Azmoun. Come accennato, per fortuna della Roma, sono tutti recuperati per le prossime sfide, eccetto Azmoun e Kristensen. Ma le notizie peggiori arrivano sull’attaccante iraniano.

Tornato fortemente acciaccato dalla Nazionale, Azmoun si è sottoposto agli esami strumentali del caso, e l’esito arrivato ieri è dei peggiori. Questi hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra ed è facile dire che i tempi di recupero saranno piuttosto lunghi. È certo che l’attaccante ex Zenit non sarà a disposizione di De Rossi per l’andata a San Siro dei quarti contro il Milan. Forti dubbi ci sono anche per il ritorno all’Olimpico, ma notizie più certe le avremo in avanti.

La Roma ha però recuperato dopo nove mesi Tammy Abraham, e sarà dunque lui, se vogliamo un’arma ancora più pericolosa, ad alternarsi in attacco con Romelu Lukaku.