Scatta la squalifica: l’uomo chiave del Milan salterà il Lecce

Il Milan ha vinto contro la Fiorentina al Franchi, ma ne esce con una penalizzazione importante. Il rossonero era diffidato e salterà la prossima.

Ottima vittoria del Milan nel campo della Fiorentina. 1-2 il risultato finale, con i rossoneri che hanno riscattato tante delle ultime delusione al Franchi di Firenze. La prestazione della squadra di Stefano Pioli è stato pressoché positiva. Certo, la Fiorentina si è reso spesso pericolosa, ma da entrambe le parti le occasioni sono state davvero numerose. La vittoria è importante chiaramente per i 3 punti, che permettono al Diavolo di consolidare di tanto il secondo posto. Il Milan ha infatti approfittato a pieno della sconfitta odierna della Juventus, e si è adesso portato a 6 punti sopra i bianconeri.

La gara l’ha sbloccata l’ormai solito meraviglioso Ruben Loftus-Cheek. Un gol preziosissimo, su assist di Rafael Leao. L’inglese ha segnato il suo nono gol stagionale. La doppia cifra è vicina e non ci sono più dubbi che sia un giocatore indispensabile per la squadra di Stefano Pioli. Peccato, però, che si sia fatto ammonire all’ultimo. Al 93′, in pieno recupero, Loftus-Cheek ha ricevuto il giallo da Maresca. Un cartellino che gli costa molto caro.

Loftus-Cheek, un turno di squalifica

Ebbene sì, Ruben Loftus-Cheek era diffidato nel corso del match contro la Fiorentina, e il cartellino giallo rimediato al 93′ gli costa una giornata di squalifica. Salterà dunque la prossima di campionato contro il Lecce a San Siro. Un’assenza più che pesante, anche perché al momento il Milan non ha un vero corrispettivo nel ruolo di trequartista. Stefano Pioli sarà dunque costretto a qualche modifica sostanziale senza il suo tassello fondamentale della trequarti.

Probabile che sposti Tijjani Reijnders in avanti, o piuttosto opti per un 4-3-3 con Yunus Musah a centrocampo. Questo sarà tutto da vedere e comprendere nel corso della prossima settimana. Intanto, Loftus-Cheek salterà la prossima.