Milan, Criscitiello insiste: “Bisogna avere il coraggio di cambiare”

Criscitiello ha ribadito la sua opinione sulla situazione della squadra rossonera: alla fine Pioli andrà via?

Prima di Fiorentina-Milan sono arrivate delle dichiarazioni importanti da parte di Paolo Scaroni, che ha sostanzialmente confermato Stefano Pioli per la prossima stagione. Parla da presidente del club, quindi le sue parole non possono essere assolutamente prese alla leggera.

In questo momento sembra che sulla panchina del Milan non siano previsti cambiamenti, cosa invece auspicata da tanti tifosi. Nonostante i risultati complessivamente positivi del 2024, il modo di stare in campo e il gioco della squadra non convincono sempre. Nonostante la presa di posizione di Scaroni, molti milanisti sperano che sia ancora possibile vedere un nuovo allenatore nella prossima stagione.

Pioli via dal Milan? Il pensiero di Criscitiello

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è uno di quei giornalisti che si è più esposto nel consigliare al Milan di non confermare Pioli. A suo avviso, è Antonio Conte l’uomo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione.

Nel suo ultimo editoriale sul sito ufficiale sportitalia.it, Criscitiello è tornato a esprimere il suo pensiero sul tema: “Pioli è un ottimo allenatore che al Milan ha dato tutto ed è cresciuto tantissimo con questa società. Però, se si vuole crescere, bisogna avere il coraggio di alzare l’asticella. Nelle scelte aziendali e di mercato. Il Milan è un grande club con grandi dirigenti, no dovrebbe spaventare l’ambizione. Pioli ha fatto il massimo e più del massimo non c’è molto altro“.

Il noto giornalista pensa che i risultati positivi di questo periodo non siano sufficienti per decidere di continuare con l’attuale allenatore. Serve cambiare sia in panchina sia in campo: “Il gran finale non deve trarre in inganno – aggiunge – perché questa squadra ha bisogno di 3, forse 4, top player. E ha bisogno di un grande condottiero che porti la mentalità vincente che appartiene da sempre al DNA rossonero“.

Vedremo se il Milan andrà avanti con Pioli, come si evince dalle parole di Scaroni, oppure se ci sarà un colpo di scena con l’ingaggio di un nuovo tecnico. Presto lo capiremo meglio. La nostra sensazione è che un cambiamento potrebbe essere la strada migliore per compiere un salto di qualità. Pioli ha fatto tanto e va ringraziato, però forse il ciclo è finito e per la crescita del progetto potrebbe essere meglio intraprendere un percorso nuovo.