Milan, è fatta: colpo a titolo definitivo e nuovo contratto

Colpaccio del Milan. Il club rossonero si assicura questo talento a titolo definitivo ed è pronto a garantirgli un nuovo contratto.

Il Milan, tra i top club italiani, è senza dubbio quello più interessato a lavorare in prospettiva. La squadra guidata da Stefano Pioli da anni non ha alcun timore a lanciare in Serie A e nelle competizioni ufficiali i giovani talenti. Sia quelli reperiti sul mercato internazionale, sia coloro che sono cresciuti nel vivaio di Milanello.

L’area scouting, guidata da Geoffrey Moncada, è sempre molto attenta a gioielli stranieri che fin da giovanissimi si mettono in mostra in patria, cercando di acquistarli anticipando la concorrenza e portandoli a Milano per farli crescere in una struttura all’avanguardia.

Uno degli ultimi colpi scovati dagli osservatori rossoneri è arrivato dalla Liga spagnola, o meglio dalla ‘cantera’ di uno dei club iberici più importanti e celebri. Ovvero dal Real Madrid, società con cui storicamente il Milan ha un ottimo rapporto. Per questo motivo è riuscito a chiudere questo colpo in prospettiva già molto interessante nell’immediato.

Il Milan ha scelto: riscatterà il giovane talento spagnolo

Il talento di cui si parla è Alex Jimenez. Il terzino classe 2005 che la scorsa estate il Milan ha scovato nel vivaio del Real Madrid e ha convinto a tentare l’esperienza in rossonero. Subito aggregatosi alla formazione Primavera, Jimenez ha dimostrato di essere già maturo e tecnicamente valido per il debutto in Serie A.

Lo spagnolo, nativo di Leganes, ha già collezionato 3 presenze nel campionato italiano e due in Coppa Italia, dimostrando di essere un laterale molto abile tecnicamente e capace di giocare a destra e a sinistra indistintamente. Durante il periodo di emergenza difensiva, per via dei numerosi infortuni muscolari, Pioli ha sfruttato Alex Jimenez in più occasioni e diversi ruoli.

Come sostenuto dal giornalista Nicolò Schira, il Milan è sempre più convinto di trattenere il 18enne spagnolo. Jimenez è attualmente in prestito dal Real, ma a breve il Milan dovrebbe esercitare il diritto di riscatto, acquistando il terzino per circa 4,5 milioni di euro. Pronto anche un contratto fino al giugno 2028 per lui, segno di quanto a Milanello credano nelle potenzialità di questo difensore.

Il Real Madrid però non vuole perdere Jimenez del tutto: gli spagnoli manterranno un diritto di recompra, valido fino all’estate 2026, nel caso in cui volessero riportare a casa il canterano, ad una cifra ovviamente superiore a quella spesa dal Milan per riscattarlo.