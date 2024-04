Milan, occhio alla Lazio: pressing biancoceleste sull’attaccante

La Lazio punta con forza un attaccante che piace anche al Milan: i biancocelesti tentano il sorpasso, tifosi spiazzati

Dal nulla, anche la Lazio prova a complicare i piani di mercato del Milan. In vista di una prossima stagione che, con tutta probabilità, dovrà rilanciare anche le ambizioni del club biancoceleste, incappato in un’annata molto complicata dopo l’ottimo secondo posto del 2023, Lotito e la dirigenza laziale stanno già lavorando sul mercato per cercare di regalare a Igor Tudor colpi di ottimo livello per il presente e per il futuro. Soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, lo stesso in cui anche il Milan ha bisogno d’investire.

Da quando Sarri ha lasciato spazio a Tudor sulla panchina biancoceleste, nell’ambiente romano sono cominciate a circolare le prime notizie su un possibile erede di Ciro Immobile, da tutti ormai considerato in parabola discendente. Considerando che Castellanos ha fatto, quest’anno, bene ma non benissimo, Lotito ha bisogno di regalare alla piazza un bomber di maggior affidabilità, capace di rendere fin dall’immediato.

Tra i tanti nomi accostati al club capitolino, oltre al Cholito Simeone, in uscita dal Napoli e già allenato da Tudor, con risultati eccezionali, a Verona, se n’è aggiunto nelle ultime ore uno decisamente più sorprendente. Anche Lotito si sarebbe infatti iscritto alla corsa per un bomber che sta facendo impazzire mezza Europa, e che da tempo è seguito con attenzione anche dal Milan, alla ricerca del potenziale erede di Giroud.

La Lazio sfida il Milan per il bomber: i biancocelesti preparano una super offerta

Riuscire a sostituire un attaccante come Giroud sarà molto complicato per il Milan. Trovare un degno erede di Immobile, che in biancoceleste ha fatto addirittura la storia, diventando il vero simbolo di un’epoca molto fortunata per la squadra romana, potrebbe rivelarsi quasi impossibile.

Ma questo il presidente Lotito lo sa bene, e sa che stavolta non potrà scommettere troppo al risparmio per il nuovo bomber biancoceleste. Servono certezze, e quelle certezze potrebbero essere trovate in un calciatore che gioca nell’Eredivisie e che sta facendo in questa stagione una caterva di gol, trascinando la propria squadra verso le zone alte della classifica.

Il nome giusto per i biancocelesti, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe essere quello del bomber Vangelis Pavlidis. Attaccante greco dell’AZ Alkmaar, classe 1998, negli scorsi mesi era stato accostato con forza anche al Milan, salvo poi scomparire dai radar, soppiantato da obiettivi se possibile ancora più prestigiosi per i rossoneri.

Centravanti dotato di fisico e discreta tecnica, in questa stagione è esploso definitivamente, diventando uno dei bomber più prolifici dell’intera Europa. Lo dicono i numeri: 27 gol e 4 assist in 38 presenze stagionali in tutte le competizioni, un ruolino di marcia da attaccante di straordinario valore. Non a caso, su di lui sarebbe forte l’attenzione anche di altre grandi squadre italiane, tra cui il Napoli, alla ricerca del sostituto di Osimhen, e il Bologna in caso di partenza di Zirkzee.

La Lazio vorrebbe però anticipare tutte le rivali, e sarebbe pronta a strapparlo alla concorrenza anche avvicinandosi alla valutazione di circa 25 milioni di euro che in questo momento ne fa il club olandese. Una valutazione che non spaventerebbe in teoria il Milan, desideroso però di portare a casa un nome di maggior spessore. Con la speranza che il nome e il curriculum possano coincidere anche con un miglior rendimento.