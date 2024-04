Milan, sogno impossibile: chiesti 80 milioni, duello in Premier

Dall’Inghilterra confermano che uno dei sogni di mercato del club rossonero è destinato a rimanere tale: prezzo altissimo.

Non è un segreto che il Milan voglia comprare un nuovo centravanti nella prossima sessione estiva del calciomercato. L’ingaggio di un goleador sarà fondamentale per aumentare la competitività della squadra.

Probabilmente ci sarà l’addio di Olivier Giroud, che potrebbe andare in MLS e indossare la maglia del Los Angeles FC. Servirà un nuovo numero 9 in grado di fare il titolare e garantire un buon numero di reti. Gli attaccanti forti costano, quindi il club rossonero dovrà fare un investimento economico importante per regalarsi un cannoniere all’altezza delle aspettative.

Milan, prezzo folle: il bomber andrà in Premier

Ci sono diversi nomi accostati al Milan in questi mesi e tra quelli più recenti c’è Viktor Gyokeres, autore di una stagione fantastica. Con lo Sporting CP ha totalizzato finora 36 gol e 14 assist in 40 presenze. Svedese come Zlatan Ibrahimovic, il 25enn di Stoccolma è sicuramente destinato a lasciare Lisbona in estate. Ma a che prezzo?

Nel contratto di Gyokeres è presente una clausola di risoluzione da 100 milioni di euro. Secondo quanto rivelato da Mirror.co.uk, lo Sporting CP è disposto a vendere il suo goleador per 80 milioni. Uno “sconto” di 20 milioni rispetto alla clausola, ma comunque una valutazione altissima per un giocatore pagato 21 milioni nell’estate 2023, quando il club portoghese lo prelevò in Championship dal Coventry.

Un prezzo sicuramente troppo alto per il Milan, che mai spenderà così tanto per un giocatore. Un investimento importante verrà fatto, ma non di tale entità. La sensazione è che il futuro di Gyokeres sarà in Premier League, dove sia Arsenal sia Chelsea sono molto interessati a lui. Le big inglesi hanno disponibilità economiche superiori e probabilmente metteranno sul tavolo offerte più in linea con quelle che sono le pretese dello Sporting.

Il Milan andrà su profili meno costosi, anche se oggi non è chiaro chi sia l’obiettivo principale. Piace tantissimo Joshua Zirkzee, però il Bologna lo valuta oltre 50 milioni e bisogna considerare che il Bayern Monaco ha una clausola di riacquisto che gli permette di riportarlo in Germania versandone 40. La maggioranza dei tifosi ha un debole per il talento olandese, che in questa stagione ha messo in mostra un repertorio tecnico di alto livello e che ora sogna di mettersi alla prova in una big. Milano è sicuramente una destinazione a lui gradita.