Tra i giocatori più costosi al mondo c’è anche Rafael Leao: la cifra è enorme

Transfermarkt ha stilato la classifica dei 20 calciatori più preziosi al mondo per l’anno in corso. C’è anche Rafael Leao. Valutazione top.

Rafael Leao rappresenta indubbiamente il calciatore più prezioso del Milan, e in ogni senso. Dal valore tecnico a quello economico, è ineguagliabile l’importanza che il portoghese ha all’interno della rosa rossonera. Il Diavolo è fiero di avere un calciatore di tale calibro tra le sue fila, ed è orgoglioso che voglia restare ancora per diverso tempo a Milanello. Sì, lo ha confermato più stesso Leao in persona, “il mio futuro è al Milan”. Come Giorgio Furlani nella recente intervista a La Gazzetta dello Sport ha ribadito il concetto. “Leao non vuole andare via, vuole restare con noi”.

Un fatto che chiaramente fa felice non soltanto il club rossonero, ma anche tutti i suoi tifosi, innamorati del talento ma anche del carattere solare di questo ragazzo. Ricordiamo che Rafael ha sancito il suo legame col Milan di recente, nel 2023, quando in dirigenza c’erano ancora Paolo Maldini e Frederic Massara. Ha firmato il rinnovo sino al 2028, dimostrando gratitudine al Milan, che lo ha tolto dai guai per quanto concerne i guai giudiziari con lo Sporting Lisbona.

Importante sottolineare, come fatto da Furlani alla rosea, che nel nuovo accordo di Leao col Milan è presente una clausola rescissoria da capogiro, pari a 175 milioni di euro. Insomma, chi vorrà il portoghese in futuro, dovrà fare follie. Ma qual è il vero valore di Rafael Leao? Per il Milan e i milanisti è inestimabile, ma Transfermarkt lo ha inquadrato con una precisa cifra inserendolo tra i 20 calciatori più preziosi, in termini economici, al mondo.

La top 20 di Transfermarkt: Leao è ultimo

Interessante la classifica dei 20 calciatori più preziosi al mondo stilata dal portale tedesco Transfermarkt. Al primo posto? Sono in tre, in ex equo: Bellingham, Haaland e Mbappé (180 milioni di euro). Quanto a Leao è all’ultimo posto, ma praticamente diciassettesimo, in quanto ha un valore uguale a Gavi, Camavinga, Julian Alvarez e Tchouameni: 90 milioni di euro. Di seguito la classifica completa:

1. Jude Bellingham (Real Madrid): 180MLN

1. Erling Haaland (Manchester City): 180MLN

1. Kylian Mbappé (PSG): 180MLN

4. Vinicius Jr (Real Madrid): 150MLN

5. ⁠Bukayo Saka (Arsenal): 130MLN

5. Phil Foden (Manchester City): 130MLN

8. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 110MLN

8. Jamal Musiala (Bayern Monaco): 110MLN

8. Victor Osimhen (Napoli): 110MLN

8. Declan Rice (Arsenal): 110MLN

8. Lautaro Martinez (Inter): 110MLN

8. Rodri (Manchester City): 110MLN

8. Harry Kane (Bayern Monaco): 110MLN

14. Rodrygo (Real Madrid): 100MLN

14. Federico Valverde (Real Madrid): 100MLN

16. Martin Odegaard (Arsenal): 95MLN

17. ⁠Gavi (Barcellona): 90MLN

17. Eduardo Camavinga (Real Madrid): 90MLN

17. Julian Alvarez (Manchester City): 90MLN

17. Aurélien Tchouamèni (Real Madrid): 90MLN

17. Rafael Leao (Milan): 90MLN