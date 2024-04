Un interista accusa Matri: “Merda rossonera”, l’ex attaccante interviene: “Mi fai pena” (FOTO)

Un botta e risposta davvero durissimo sui social che ha visto protagonista anche Alessandro Matri, ex centravanti di Milan e Juve.

Può essere senza dubbio considerato un vagabondo del calcio, visti i numerosissimi club in cui ha militato in carriera. Ben undici squadre professionistiche hanno avuto la fortuna di averlo come centravanti di riferimento, anche se la partenza della sua avventura è legata al Milan ed all’esperienza nelle giovanili rossonere.

Parliamo di Alessandro Matri, attaccante classe ’84 che ormai ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo l’ultima esperienza al Brescia e qualche piccolo ultimo vagito tra i dilettanti. Cresciuto nel Milan, ma esploso definitivamente con le maglie di Cagliari e Juventus, il ‘Mitra’ oggi è un apprezzato opinionista TV.

Il suo ruolo è quello di commentatore esperto ai microfoni di DAZN, dove al fianco di altri suoi ex colleghi e compagni sul terreno di gioco si cimenta nel giudicare il campionato di Serie A e le questioni più in voga del momento. Proprio dopo un suo parere calcistico è nata una inaspettata diatriba social con Matri protagonista.

Il feroce botta e risposta tra Matri e l’interista per colpa del…Milan!

Tutto nasce dall’opinione di Matri, condivisa anche da un altro ex calciatore come Valon Berhami, secondo cui la possibile vittoria dell’Europa League da parte del Milan renderebbe più amaro il trionfo dell’Inter in Serie A. Un trofeo a testa per le milanesi, ma i nerazzurri avrebbero meno diritto di garantirsi lo strapotere cittadino.

Un tifoso interista, ripostando il commento di Matri su X, ha commentato in maniera furiosa e anche del tutto fuori luogo: “Matri merda rossonera milanista, finto imparziale del cazzo ogni anno tifa i cessi su tv pubbliche e private senza ritegno”. Parole dure e volgari che non hanno lasciato indifferente l’ex attaccante di Juve e Milan.

Tranquillo non ti denuncio !!

Mi fai solo pena !!

Buona Pasquetta 🐇 — Alessandro Matri (@Ale_Matri) April 1, 2024

“Tranquillo non ti denuncio, mi fai solo pena. E buona Pasquetta” – ha risposto in maniera molto più signorile e cauta Matri, capendo come sui social media molto spesso i toni diventino esasperati e fuori luogo, soprattutto quando ci si scontra fra tifosi di calcio.

Il commento esagitato dell’interista potrebbe essere il segnale di come l’ambiente nerazzurro stia soffrendo ultimamente la rivalsa del Milan, che dopo un periodo di risultati altalenanti si sta garantendo il secondo posto in campionato ed è tra le più accreditate formazioni per la conquista dell’Europa League 2023-2024.