Antonio Conte torna in Serie A: l’offerta lo ha convinto

Ritorno molto vicino di Antonio Conte in Italia dopo l’esperienza in Inghilterra e l’anno sabbatico preso. Tutto apparecchiato per il rientro.

Uno degli allenatori europei più apprezzati e vincenti dell’ultima generazione è ancora senza squadra, visto che ha trascorso tutta la stagione attuale sul divano di casa, ad osservare i vari club e ad attendere una chiamata importante. Ma nell’estate 2024 il suo rientro nel calcio che conta sarà una certezza.

Parliamo di Antonio Conte, il tecnico salentino che ha vinto tanto sulle panchine di Juventus, Inter e Chelsea e viene dall’esperienza altalenante alla guida del Tottenham. Esonerato nella primavera di un anno fa, Conte non ha ancora trovato un progetto ideale, decidendo così di restare fermo per diversi mesi e studiando nuove opportunità.

Tutto sembra indirizzare Conte verso un ritorno in Serie A, dove sbarcherebbe con un solo obiettivo: vincere ancora e dimostrare di essere un allenatore tutt’altro che sul viale del tramonto. Il Milan è uno dei club maggiormente interessato alle capacità gestionali e motivazionali di Conte. Ma occhio agli ultimissimi sviluppi.

Follie di De Laurentiis: vuole Conte al Napoli a tutti i costi

Secondo gli aggiornamenti odierni della Gazzetta dello Sport, ad oggi è il Napoli il club più vicino ad ingaggiare Antonio Conte in vista della prossima stagione. Una volontà ferrea e dichiarata del patron Aurelio De Laurentiis, che ha scelto da tempo l’ex interista come tecnico su cui ripartire dopo un’annata a dir poco disastrosa.

Nelle scorse ore è arrivato il rilancio ufficiale che potrebbe convincere Conte a sposare il progetto Napoli. Sul piatto un contratto triennale dallo stipendio certamente elevato, ma soprattutto carta bianca sul mercato. De Laurentiis sembra disposto a lasciare libertà decisionale a Conte, sapendo quanto sia esigente il tecnico salentino sulla scelte dei rinforzi.

In particolare il Napoli starebbe pensando di farlo felice ingaggiando un suo fedelissimo, ovvero Romelu Lukaku. Il bomber della Roma, in prestito dal Chelsea, ha dato il meglio di sé in carriera proprio sotto la guida di Conte. Potrebbe essere il belga il sostituto ideale del partente Victor Osimhen, così da far cominciare col piede giusto l’eventuale nuova avventura del mister.

Napoli in pole, ma ancora non c’è nulla di sicuro. All’estero anche Liverpool e Bayern Monaco osservano la situazione di Conte, mentre in Serie A c’è il Milan che lo tiene in considerazione, qualora dovesse decidere di sostituire Stefano Pioli con una nuova figura.