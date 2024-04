Calendario Milan aprile: orario e date delle partite di Serie A ed Europa League

Un Aprile davvero impegnativo per il Milan. Sei le partite in calendario per i rossoneri, tutte decisive per gli obiettivi stagionali. Ecco il calendario completo con orari e date

Il mese di Aprile inaugura la parte finale di stagione per il Milan, quella dei verdetti per i rossoneri che puntano a consolidare il secondo posto in Serie A e a proseguire il cammino in Europa League. Sei le partite che vedranno impegnati i rossoneri dal 6 al 28 di Aprile.

Si comincia sabato 6 aprile alle 15, a San Siro, contro il Lecce, reduce da un’ottima prestazione contro la Roma e alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Verosimile un possibile turnover per Pioli che potrebbe preservare alcuni dei titolari in vista dell’andata del quarto di finale di Europa League con la Roma che il Milan disputerà giovedì 11 aprile sempre a San Siro, alle 21.

Dopo il primo match con i giallorossi, altra match alle 15 per il Milan, stavolta domenica 14 aprile, al Mapei Stadium contro un Sassuolo in lotta per non retrocedere, una situazione del tutto imprevista per i neroverdi a inizio stagione.

Milan, una seconda parte di Aprile da brividi

I restanti tre match di Aprile sono davvero da brividi per Leao e compagni. Giovedì 18 aprile trasferta all’Olimpico contro la Roma per il ritorno del quarto di finale di Europa League. Nella stagione in corsa, il Milan ha disputato già le sue due partite di campionato nello stadio capitolino, vincendole entrambe sia contro i giallorossi (1-2 lo scorso 31 agosto) e la Lazio (0-1 con gol di Okafor il 1 marzo).

Quello del 22 aprile sarà il primo Derby tra Milan e Inter che si disputerà di lunedì. Una partita di cui si sta scrivendo da settimane per la possibilità che hanno i nerazzurri di vincere lo Scudetto con cinque giornate di anticipo proprio al cospetto dei rivali di sempre. Se le distanza di classifica dovesse rimanere quella attuale, l’Inter conquisterebbe la seconda stella proprio battendo il Milan anche se la situazione può cambiare in base ai risultati delle partite precedenti.

Aprile si chiuderà per il Milan con un altro big match, quello contro la Juventus allo Stadium. I prossimi impegni ci diranno se la sfida in casa dei bianconeri sarà decisiva o meno per la conquista del secondo posto che garantisce la partecipazione alla final four della prossima edizione di Supercoppa Italiana.

Di seguito il riepilogo dei match del Milan ad Aprile con orari e date

Sabato 6 aprile, ore 15: Milan-Lecce (Dazn – Zona Dazn)

Giovedì 11 aprile, ore 21: Milan-Roma, andata quarti Europa League (Rai 1, Sky Sport e Dazn)

Domenica 14 aprile, ore 15: Sassuolo-Milan (Dazn – Zona Dazn)

Giovedì 18 aprile, ore 21: Roma-Milan, ritorno quarti Europa League (Sky Sport, Dazn, eventuale TV8)

Lunedì 22 aprile, ore 20.45: Milan-Inter (Dazn – Zona Dazn)

27-28 aprile (data da definire): Juventus-Milan