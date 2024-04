Colpo Milan, il rinnovo è ufficiale: tutti i dettagli

Il Milan ha annunciato a sorpresa il rinnovo che tutti aspettavano: tifosi in festa, si è legato al club fino al 2028

La notizia era nell’aria, adesso è diventata anche ufficiale. In casa Milan è tempo di brindisi e festeggiamenti. Uno dei rinnovi più attesi di queste ultime settimane è stato finalmente messo nero su bianco. L’accordo era già stato trovato da qualche tempo, e si attendeva solo la conferma da parte del club. Conferma che è arrivata, a sorpresa, il 2 aprile, a pochi giorni da alcune delle sfide più importanti per la stagione rossonera.

D’altronde, molto del mercato del Milan in questa estate e nei prossimi anni passa proprio da una serie di rinnovi che i tifosi stanno aspettando con ansia. Alcuni sono molto complicati e potrebbero anche non concretizzarsi mai, come quello di Maignan e quello di Theo Hernandez, giocatori messi nel mirino da alcuni dei club più potenti al mondo. Altri sono meno difficili, almeno in teoria, ma potrebbero rivelarsi ancora più preziosi per il futuro della società.

Ed è proprio in quest’ottica, pensando al futuro, che la notizia del rinnovo ufficializzato il 2 aprile non può che far felici i tifosi. La conferma del bomber del domani può infatti rappresentare un segnale di continuità da parte del club e di voglia di puntare su un vivaio rossonero che continua a fornire talenti a ripetizione in questi ultimi anni.

Il Milan annuncia il rinnovo: contratto fino al 2028

Se il bomber delle giovanili più chiacchierato, a livello mediatico, e non solo in Italia, resta Francesco Camarda, alla ricerca del suo primo contratto da professionista, per il momento il Milan ha deciso di blindare completamente l’altro bomber che tanto bene sta facendo in rossonero.

Diego Sia è e continuerà a essere ancora a lungo un calciatore del Milan. Il modo migliore per celebrare un’altra vittoria importante e di prestigio, quella messa a segno dagli uomini di Abate nel weekend pasquale con i pari età della Juventus.

Il giovane attaccante, classe 2006, tra i pupilli della Primavera rossonera, si è legato al club fino al giugno 2028. Ed è una notizia che ha fatto esultare moltissimi tifosi, visto e considerato che anche in questa stagione, quella dell’esplosione di Camarda, Sia sta dimostrando di poter fare la differenza.

✍ Diego Sia, classe 2006, attaccante del #MilanPrimavera, ha rinnovato il contratto che lo lega al Club fino al 2028.#SempreMilan #MilanYouth pic.twitter.com/ganl3NSzNB — AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) April 2, 2024

E non solo a parole. Tra campionato e coppe, compresa la Youth League, il bomber ha infatti messo a segno 37 presenze, andando a segno per ben 13 volte. Numeri che lo rendono il capocannoniere della squadra insieme proprio al proprio compagno di reparto. E se sul futuro di Camarda continuano ad aleggiare ancora alcune nubi, almeno su quello di Sia oggi i tifosi possono stare tranquilli: sarà rossonero ancora a lungo.