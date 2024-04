Doppio no a centrocampo: “Il Milan non li vuole”

E’ caccia al centrocampista in casa Milan. Negli ultimi giorni si sono fatti tanti nomi: ecco il punto della situazione in vista dell’estate

Sarà un’estate calda per il Milan. I rossoneri saranno sicuramente protagonisti del prossimo calciomercato. Un calciomercato diverso rispetto a quello ammirato lo scorso anno, quando Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani hanno dato via ad una vera e propria rivoluzione.

Stefano Pioli si è ritrovato di fatto, così, una squadra nuova. Non accadrà lo stesso, quando il Diavolo sarà a luglio a Milanello per iniziare a preparare la stagione 2024/2025. L’idea, infatti, è quella di mettere a segno un colpo per reparto. Poi, chiaramente, molto dipenderà dalle eventuali uscite che ci saranno e diverse situazione sono da tenere d’occhio.

L’obiettivo del Milan è quello di prendere chiaramente un forte attaccante, che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, ma allo stesso tempo si provvederà a prendere un difensore e un centrocampista per completare il reparto. In avanti e dietro le idee sembrano abbastanza chiare, con il Milan che sogna di mettere le mani su Alessandro Buongiorno e Joshua Zirkzee.

A centrocampo, invece, si sono fatti davvero parecchi nomi. In questi ultimi giorni si è guardato tanto in Francia, in Ligue 1, dove giocano Fofana e Khephren Thuram. Il primo, di proprietà del Monaco, avrebbe una valutazione sui venti milioni di euro; più del doppio, invece, servirebbe per portare il figlio di Lilian a Milano. Entrambi hanno contratti in scadenza nel 2025 e sembrano rappresentare i profili ideali per una squadra che ha bisogno di aggiungere muscoli e centimetri alla propria mediana.

Ma secondo quanto afferma Matteo Moretto la situazione sarebbe diversa: “Mi è stato detto che né Fofana né Khephren Thuram sono opzioni per il centrocampo del Milan. Hanno altre idee su come rinforzare quella zona del campo”

Milan, doppia pista

Nell’ultimo periodo, come detto, sono stati fatti altri nomi e possiamo confermarvi che l’idea Ouedraogo non è mai tramontata. Il centrocampista tedesco piace tanto a Geoffrey Moncada che lo ha seguito spesso da vicino. Chissà che alla fine non sia proprio lui il profilo giusto.

Attenzione, poi, alla sorpresa Amrabat, che la Fiorentina potrebbe ritrovarsi tra le mani e costretta a venderlo, se il Manchester United non dovesse decidere di riscattarlo. Un’ipotesi questa che sta prendendo sempre più piede.