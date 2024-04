Il Milan e l’opzione Icardi: “Un’occasione da cogliere”

Il Milan è alla ricerca di un nuovo centravanti. Il nome di Mauro Icardi sta prendendo sempre più piede. E’ arrivato l’annuncio in diretta

“Se devi cercare una squadra anti-Inter in futuro la rivedi nel Milan. Con questo allenatore e con un’aggiunta di 2-3 pezzi. Obiettivamente è quella che, nei confronti dei nerazzurri, ha un gap minore rispetto alle altre. Per esempio, se Mauro Icardi avesse la possibilità di tornare a Milano, secondo me lui la coglierebbe”.

Parole queste di Valon Behrami, pronunciate al termine di Fiorentina-Milan. L’ex centrocampista di Udinese e Genoa ha così consigliato l’ex nerazzurro al Diavolo per rafforzare il reparto offensivo.

Behrami, d’altronde, non ha alcun dubbio: “Batte Lautaro Martinez? Sì certo – prosegue l’ex giocatore a DAZN -. E’ un giocatore a cui piace osare. Lo hanno sempre criticato, ma lui ha fatto vedere che è dotato di freddezza, le responsabilità non gli pensano. Per me è straordinario anche per quello che può creare come ambiente”.

Mauro Icardi sta segnando con continuità con la maglia del Galatasaray. Sono ventitré le reti con i giallorossi, oltre ad undici assist. Numeri importanti, come quelli dello scorso anno, quando si fermò proprio a 23 centri, che confermano che Icardi non abbia perso il vizio del gol. L’ex Inter potrebbe essere l’attaccante d’esperienza che può raccogliere l’eredità di Olivier Giroud, che in estate appare sempre più destinato a trasferirsi negli Stati Uniti, per vestire la maglia dei Los Angeles FC.

Milan, caccia al bomber

Ma un eventuale acquisto di Mauro Icardi, non escluderebbe chiaramente l’arrivo di un nuovo centravanti giovane. Il Diavolo può infatti decidere di prendere due di attaccanti.

Il nome in cima alla lista dei desideri, non è un segreto, è quello di Joshua Zirkzee del Bologna, che può varcare i cancelli di Milanello per una cifra sui cinquanta milioni di euro. Una cifra che però può essere ammortizzata con l’inserimento del cartellino di Alexis Saelemaekers, oltre a quelli di altri giovani, come può essere Lorenzo Colombo.

Ma sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono tanti altri nomi, come Sesko del Lipsia o Gimenez del Feyenoord. Non ci possiamo dimenticare, inoltre, di Jonathan David del Lille e Guirassy dello Stoccarda, che hanno una valutazione più bassa, ma che stanno segnando tantissimo.