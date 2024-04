Il Milan anticipa tutti: già pronta l’offerta per Fofana

Offerta del Milan per il centrocampista francese, che potrebbe rappresentare la scelta ideale in vista della prossima stagione.

Tra gli obiettivi del Milan in vista della prossima sessione estiva di mercato, c’è anche l’acquisto di un centrocampista. Ma non si cerca un profilo qualsiasi giusto per fare numero, bensì c’è necessità di trovare un calciatore che sappia fare filtro e cominciare l’azione dal basso.

In pratica il Milan è ancora alla ricerca del sostituto naturale di Franck Kessie, il forte mediano ivoriano che ha lasciato un vuoto in mediana dal 2022, anno in cui ha deciso di lasciare Milanello per tentare nuove esperienze. Fisicità, ordine tattico e anche imprevedibilità negli inserimenti: è questo ciò che cerca il Milan.

Il profilo ideale sarebbe stato individuato nelle scorse ore. Il Milan ha deciso di virare su un profilo a sorpresa, quello del francese Youssouf Fofana, centrocampista in forza al Monaco e considerato un rinforzo ideale per qualità e caratteristiche fisiche. Dopo i primi rumors, arrivano nuovi aggiornamenti importanti sulle mosse rossonere in tale ambito.

Fofana-Milan, operazione sullo stile Pulisic

Oggi la Gazzetta dello Sport ha dato nuove info riguardanti l’affare che il Milan vuole imbastire con il Monaco. I rossoneri vorrebbero addirittura accelerare i tempi e cercare di trovare un accorso in poche settimane, sia per anticipare la concorrenza estera, sia per far contento il c.t. francese Deschamps, che non vuole distrazioni ulteriori per i propri calciatori in vista di EURO 2024.

Per Fofana il Monaco chiede circa 30-35 milioni di euro di cartellino, ma l’intenzione del Milan è di bissare l’operazione Pulisic, puntando sulla scadenza non lontana del contratto di Fofana (a giugno 2025) e sulla tentazione di farlo sbarcare in Serie A. Per questo sul piatto i rossoneri metteranno 20 milioni più bonus, sperando che bastino a convincere il club monegasco.

Nei giorni scorsi Fofana ha anche dato pareri positivi sul Milan, ammettendo di vederlo come un top club internazionale dal fascino storico, ma di volersi per ora concentrare sugli obiettivi stagionali con il club del Principato.

Parigino doc, cresciuto nel vivaio dello Strasburgo, Fofana è un punto fermo del Monaco e della Nazionale francese, con cui vanta già 17 presenze e ha partecipato al Mondiale 2022 perso in finale contro l’Argentina. Negli schemi del Milan, un profilo come quello di Fofana sarebbe assolutamente utile per affiancare un regista di maggior qualità, come Bennacer o Reijnders, e garantire equilibrio e forza fisica ad un centrocampo finora considerato troppo leggero.