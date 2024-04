Milan, colpo a sorpresa: 30 milioni e scippo al Psg

Il club francese è pronto a lasciare il centrocampista: un affare da 30 milioni per il Milan, che deve fare i conti con la concorrenza di Atletico Madrid e Juventus

Può arrivare dalla Francia il grande colpo a centrocampo. E’ un’opportunità di mercato, che il Diavolo potrebbe decidere di cogliere, sborsando una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

E’ questo, infatti, il prezzo fissato per Fabian Ruiz, dal Psg, pronto a liberarsi del centrocampista ex Napoli. Lo spagnolo, che compirà 28 anni il prossimo 3 aprile, ha collezionato fin qui 27 presenze, tra Ligue 1, Champions League e Coupé de France. Non ha un ruolo centrale nella squadra di Luis Enrique e una sua eventuale conferma, lo porterebbe certamente lontano dalla Torre Eiffel.

Ruiz, giocando poco più di 1500, è così riuscito a trovare la via della rete in due circostanze. Sono quattro, invece, gli assist. Per il Milan può essere un giocatore da rilanciare, ha la giusta età e aggiungerebbe qualità alla mediana rossonera. Il Diavolo, però, potrebbe doversela vedere con altre big, che stanno osservando con attenzione la situazione. Stiamo parlando della Juventus, che inevitabilmente in estate acquisterà almeno due centrocampisti. I bianconeri sono alla ricerca di qualità ed esperienza dopo la squalifica di Pogba e il possibile addio di Rabiot.

Fabian Ruiz, però, può far ritorno in Spagna: il centrocampista, infatti, è seguito anche dall’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

Milan, caccia al centrocampista: non solo Fabian Ruiz

Il Milan farà un mercato ben diverso rispetto a quello dello scorso anno, provando a mettere le mani su un giocatore importante per reparto.

La priorità è chiaramente l’attaccante, con Joshua Zirkzee in cima alla lista dei desideri, ma attenzione anche ad altri profili. Si investirà poi anche su difensore e come detto centrocampista. Per il reparto mediano si sono fatti tanti nomi negli ultimi giorni, ma Amrabat, Fofana, Ouedraogo sono sicuramente profili da seguire per l’estate sui quali il Diavolo ha messo gli occhi. Il calciomercato rossonero, poi, dipenderà anche dalle possibili cessioni. Un eventuale grande addio porterebbe il club a reinvestire i soldi incassati come è successo lo scorso anno con Sandro Tonali, quando è stato ceduto al Newcastle per una cifra sugli ottanta