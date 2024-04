Milan, dalla Bundesliga il primo rinforzo: è come Loftus-Cheek

Il Milan guarda in Budesliga per il primo rinforzo: colpo a centrocampo dalla Bundesliga, il talento ricorda Loftus-Cheek

La Bundesliga come una sorta di terra promessa per il Milan. Il campionato tedesco è ricco di giovani talenti, siano essi di nazionalità teutonica o meno ed i club italiani sono spesso attenti ai calciatori che possono diventare potenziali obiettivi per il mercato.

Se escludiamo i top club, dal Bayern Monaco al Borussia Dortmund, le altre formazioni diventano facilmente terra di conquista per le nostre formazioni, a differenza di quanto accade con la Premier League. Ligue 1 e Bundesliga, quindi, serbatoi per le società italiane, Milan compreso che ha nuovamente posato il mirino nel torneo tedesco per i rinforzi in vista della prossima stagione.

C’è da rimpolpare la mediana con un nuovo centrocampista considerato come l’addi di Krunic in inverno non è stato più coperto da un nuovo ingresso, E così, in vista dell’estate quando la squadra sarà chiamata a ridurre sensibilmente il gap con l’Inter e lottare per il titolo, si guarda a Gelsenkirchen, la città dove gioca lo Schalke 04.

Milan, piace Ouédraogo: rossoneri all’assalto

Non si tratta di una new entry, ma di un profilo già seguito da tempo e nei radar del club da tempo. Ci riferiamo ad Assan Ouédraogo, classe 2006, uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. Fisico da corazziere con i suoi 191 centimetri, Ouédraogo può agire davanti alla difesa ma anche nel cuore del centrocampo e perfino da trequartista ed ala sinistra.

Bravo negli inserimenti ed abile palla al piede, ricorda molto da vicino Loftus-Cheek, uno dei perni del Milan di Stefano Pioli. Una sorta di coltellino svizzero che in 2.Bundesliga, la seconda divisione tedesca, ha disputato fin qui 13 gare con una rete e due assist.

Centrocampista dall’avvenire sicuro, Moncada e D’Ottavio seguonoo il ragazzo da almeno due anni e sono pronti a portarlo a Milano. Con lo Schalke, peraltro, i rapporti sono ottimi dopo aver ingaggiato Thiaw nel 2022.

Il Milan ha allacciato i contatti con il suo agente e la dirigenza sta vagliando già i costi dell’operazione. Peraltro Ouédraogo è un calciatore molto apprezzato e la fila inizia a diventare decisamente lunga. In Italia anche Napoli ed Inter seguono l’evolversi della situazione, mentre in Bundesliga sul giovane talento hanno posato gli occhi Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Lipsia ed Eintracht Francoforte.

Il Milan ci proverà, conscio dell’esistenza di una clausola di rescissione presente nel contratto che lega il centrocampista allo Schalke fino al 2027. Si punterà ad uno sconto, tutt’altro che scontato però.