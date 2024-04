Contatti con l’agente: il Milan prova a scipparlo all’Inter

Il Milan è pronto ad un derby di mercato per un grande obiettivo a parametro zero: la mossa dei rossoneri per bruciare Marotta

Il finale di stagione si avvicina e, con esso, è sempre più dietro l’angolo il calciomercato. A dir la verità non si ferma mai, ma nelle prossime settimane entrerà decisamente nel vivo. I club sono al lavoro sottotraccia per imbastire operazioni e chiudere affari anticipando la concorrenza.

Le società taliane, che di certo non possono paragonarsi ai club di Premier dal punto di vista economico, sono quasi “costrette” ad anticipare la concorrenza per chiudere un colpo. Il Milan non è da meno e con la squadra mercato capeggiata da Ibrahimovic già lavora per potenziare la rosa.

Stefano Pioli sembra destinato a restare in rossonero: di certo una bella notizia per il tecnico parmigiano che si è guadagnato sul campo la riconferma dopo le critiche durissime dei mesi scorsi. Il Milan, con la continuità tattica garantita, può già lavorare in vista della prossima stagione, puntando ad investimenti mirati per coprire le falle emerse in questa annata.

Milan, Hermoso per la difesa: sfida a Marotta

La difesa è certamente uno dei reparti da rinforzare con un profilo di livello e sicura affidabilità. Il nome più gettonato è sempre quello di Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid. Classe ’95, ben 23 presenze in Liga ed otto in Champions League (36 totali comprese Coppa del Re e Supercoppa) a dimostrazione di come sia un punto fermo di Diego Simeone.

La sua duttilità, peraltro, è decisamente molto apprezzata ed attira come api al miele. Difensore centrale di piede mancino, oltre che occupare entrambe le posizioni centrali in uno schieramento a quattro, all’occorrenza può agire anche da terzino sinistro.

Il Milan, come afferma “Elgodigital”, è in contatto costante con lo spagnolo già dal mese di gennaio ma deve guardarsi dalla concorrenza dei cugini nerazzurri. Marotta, infatti, ha messo nel mirino il difensore spagnolo ed ha pronto anche un contratto di tutto risptto: quadriennale da ben 5 milioni di euro a stagione.

Un’offerta decisamente succulenta per il difensore che sta valutando tutte le opzioni sul tavolo. Il Milan, se vorrà vincere il derby di mercato, è già chiamato alla controproposta in grado di poter attirare il calciatore. Vedremo se Ibrahimovic riuscirà a piazzare la zampata decisiva oppure se i rossoneri vireranno su altri obiettivi.