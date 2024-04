Milan, il centrocampista si opera: stagione finita

Brutta notizia per il Milan, che non potrà disporre per il resto della stagione di questo talentuoso centrocampista per infortunio.

Manca ormai circa un mese e mezzo alla fine della stagione. Il Milan spera di arrivare fino in fondo a lottare per tutte i suoi traguardi prestabiliti, in particolare in Europa League, così da rendere positiva un’annata troppo spesso costellata di alti e bassi.

La speranza di mister Pioli e del suo staff è quella di non avere più a che fare con i troppi infortuni muscolari che hanno caratterizzato il girone d’andata. Emergenze infinite, infermeria sempre piena ed almeno uno stop per infortunio a partita. Un trend che di recente, a dire la verità, è stato invertito visto che sono ampiamente diminuiti i problemi fisici nella rosa.

Oggi però gli account ufficiali del Milan hanno svelato di un ultimo infortunio, riguardante un giovane calciatore del Milan, il quale con ogni probabilità ha chiuso anzitempo la sua stagione. Con tanto di intervento chirurgico appena compiuto per risolvere il problema occorsogli.

Il talento della Primavera si è operato al ginocchio

Sfortunato protagonista di questa vicenda è Victor Ehuwa Eletu, promettente mediano nigeriano della Primavera Milan. Considerato da tutti uno dei migliori prospetti della formazione di Ignazio Abate, tanto da avere anche giocato alcune partite amichevoli con la prima squadra di Pioli.

Eletu è finito sotto i ferri per via di una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il Milan ha confermato che l’intervento, eseguito in artroscopia presso l’Istituto ortopedico Galeazzi-Sant’Ambrogio, è avvenuto il 28 marzo scorso ed è perfettamente riuscito. Il calciatore nigeriano comincerà a breve tutto il percorso di riabilitazione, che senza dubbio lo terrà fuori dai campi per alcuni mesi.

Stagione finita per Eletu, che dunque si perderà il gran finale con la maglia della Primavera, a caccia di un posto playoff e soprattutto le semifinali di Youth League, dove i ragazzi rossoneri sono lanciatissimi. Una brutta perdita per Abate, ma anche per il Milan in generale, visto che Pioli ha dimostrato di apprezzare molto le qualità del centrocampista difensivo.

In questa stagione, Victor Eletu è stato convocato in prima squadra, sedendo in panchina, sia per il match di Serie A contro il Napoli, sia nelle due sfide di Europa League contro il Rennes. Ma per ora il classe 2005 non ha ancora debuttato ufficialmente tra i big. La speranza è che possa farlo una volta rientrato dall’infortunio.