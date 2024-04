Milan, il terzino conferma: “Mi volevano, ma…”

Un ex obiettivo rossonero ha confermato alcuni rumors di mercato che lo riguardavano: oggi è felice nella nuova squadra.

A gennaio il Milan ha acquistato Filippo Terracciano, un terzino destro capace anche di giocare in posizione più avanzata e in caso di necessità pure sulla fascia sinistra. Prima di prendere lui, il club già l’estate scorsa aveva pensato di ingaggiare un esterno difensivo.

Nonostante la presenza di Davide Calabria e Alessandro Florenzi nel ruolo, la dirigenza ha ragionato su alcuni nomi, pensando anche a un eventuale impiego dell’ex Roma come vice Theo Hernandez a sinistra. Nella lista di Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio c’era Wilfried Singo, allora al Torino e poi trasferitosi al Monaco.

Dal Torino al Milan: niente trasferimento

Il 23enne ivoriano aveva un contratto in scadenza a giugno 2024, pertanto rappresentava una ghiotta occasione. Alla fine, però, è volato in Ligue 1 per 10 milioni di euro. Nel Principato è un titolarissimo, ha giocato 20 partite tutte dall’inizio. Ne ha saltate 8 con il Monaco tra gennaio e febbraio, perché impegnato a vincere la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio.

Intervistato da gianlucadimarzio.com, Singo ha ribadito di aver avuto la possibilità di rimanere in Serie A nell’ultima finestra estiva del calciomercato: “Ho scelto il Monaco per giocare la Champions. L’allenatore mi ha preso per aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo. Interesse della Juventus? Non faccio nomi, ma posso dire che c’erano anche squadre italiane che mi volevano. Ho scelto Montecarlo e sono molto contento di essere qua. Passare dal Torino al Monaco è un passo avanti, sono in un grande club e devo fare il prossimo passo. Tocca a me fare le cose per bene per aiutare la squadra“. Non fa nomi, però a inizio marzo lui stesso aveva parlato di Milan, Inter e Atalanta come pretendenti avute.

Singo in questa stagione ha giocato sia da terzino sia da difensore centrale. Spesso con la squadra monegasca ha agito al centro della difesa e ha fornito delle buone prestazioni. La sua duttilità tattica è certamente apprezzata dall’allenatore Adi Hutter, che fa molto affidamento su di lui.

Il Monaco è terzo nella classifica della Ligue 1, con un solo punto di ritardo dal Brest e a -13 dalla capolista PSG. Solo 3 lunghezze di vantaggio sul Lille e 6 sul Nizza. L’obiettivo Champions League è alla portata. Le prossime quattro partite del calendario possono essere determinanti: le avversarie saranno Rennes, Lille, Brest e Lione,