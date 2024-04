Milan, Loftus-Cheek out: una pazza per sostituirlo

Contro il Lecce, match che si giocherà sabato pomeriggio a San Siro, Stefano Pioli è chiamato a sostituire il centrocampista inglese, che sarà squalificato

Messi da parte i problemi di pubalgia e dirottato definitivamente in una posizione più avanzata, da trequartista, quasi da seconda punta, i numeri di Ruben Loftus-Cheek sono migliorati in maniera davvero importante.

Nel 2024 il calciatore inglese ha così spiccato il volo e sabato ha raggiunto la doppia cifra: sono dieci i gol stagionali, sei in Serie A e quattro in Europa League (nove di questi nel 2024). Non è un caso che la critica mossa al Diavolo di non trovare reti dai centrocampisti è ormai finita in soffitta.

Ruben Loftus-Cheek, acquistato per meno di 20 milioni di euro, è diventato una pedina insostituibile per il Milan di Stefano Pioli. L’inglese è un valore aggiunto, che fa la differenza grazie al suo strapotere fisico.

Sabato, però, i rossoneri dovranno fare a meno dell’ex Chelsea: il calciatore, che lo scorso 23 gennaio, ha compiuto 28 anni, non potrà scendere in campo contro il Lecce. Con la Fiorentina, nella ripresa, oltre al gol che ha sbloccato il match, è arrivato infatti il cartellino giallo, che farà scattare la squalifica per la trentunesima giornata di Serie A, in programma San Siro, alle ore 15.00. La domanda, chiaramente, adesso, sorge spontanea: chi sarà il sostituto di Ruben Loftus-Cheek?

Milan, Pioli ci pensa sul serio

Una pazza idea, come scritto nel titolo, bolle in pentola da tempo. Stefano Pioli d’altronde non ha mai nascosto di voler vedere Christian Pulisic da trequartista.

Lo aveva affermato a gennaio, in una conferenza stampa: “Mi piacerebbe molto metterlo trequartista, è un giocatore molto intelligente. Adesso però la partenza di Chukwueze ci chiude una soluzione in più“, affermava il mister a margine della sfida contro il Cagliari.

Ora il nigeriano è tornato alla base e finalmente sembra essersi calato negli schermi del tecnico di Parma. Contro la Fiorentina ha giocato bene e non è da escludere dunque che Chukwueze venga schierato ancora titolare con Pulisic al centro e Leao ovviamente sulla sinistra, in una linea di trequarti del tutto inedita.

Servirà tanta corsa e sacrificio da parte di tutti, ma se Pioli dovesse capire che la squadra potrà avere il suo equilibrio, potrebbe davvero affidarsi ad un quartetto super offensivo del genere. L’alternativa, più logica, chiaramente, è l’inserimento di un centrocampista, Adli o Musah potrebbero così affiancare Bennacer e Reijnders.