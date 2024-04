Zirkzee, la mossa del Bologna gela il Milan: le ultime

L’obiettivo numero uno del Milan rischia di complicarsi. Ecco cosa ha deciso di fare il Bologna, proprietario del suo cartellino.

Non è certo una sorpresa parlare del Milan alla caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione. L’esigenza numero uno dei rossoneri è quella di reperire un numero 9, che possa garantire gol, qualità e far salire la squadra quando ce n’è il bisogno.

La partenza di Olivier Giroud appare ormai scontata, con l’attaccante titolare del Milan che è in scadenza a giugno prossimo e appare deciso a tentare una nuova avventura. Presumibilmente oltreoceano, dalle parti di New York, da dove stanno arrivando proposte e tentazioni molto concrete per il francese 37enne.

Tra gli obiettivi principali del Milan per rimpiazzare Giroud spicca la candidatura di Joshua Zirkzee, ovvero il talentuoso e dinamico attaccante del Bologna. Un profilo che piace moltissimo dalle parti di via Aldo Rossi e per il quale i rossoneri sembrano disposti ad investire cifre molto importanti.

Zirkzee al Milan si complica: la decisione del Bologna

Al Milan piacciono anche altri centravanti internazionali, dallo sloveno Sesko al canadese David fino al franco-guineano Guirassy. Ma le qualità tecniche assolute di Zirkzee, che già si sta facendo apprezzare in un campionato delicato come la Serie A italiana, hanno convinto più di tutti il club rossonero.

Il problema è che il Bologna non è così convinto di lasciar partire l’olandese nell’estate 2024. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il club emiliano vorrebbe cercare di trattenere tutti i suoi gioielli almeno per un’altra annata, nel caso in cui il Bologna centrasse la storica qualificazione in Champions League.

Un’ipotesi tutt’altro che fantasiosa, visto che nell’ultima giornata di campionato i felsinei di Thiago Motta hanno rafforzato il loro quarto posto in classifica. Vittoria sulla Salernitana che fa il paio con la sconfitta della Juventus (a solo +2 dal Bologna) e il pareggio della Roma, prima inseguitrice. Un piazzamento europeo ormai quasi blindato per i ragazzi terribili in maglia rossoblu.

Il Milan rischia dunque di rimanere con un pugno di mosche in mano per quanto riguarda l’affare Zirkzee. Il patron Saputo cercherà di convincere tutti i talenti della sua rosa, compreso mister Motta, a restare per giocarsi assieme il sogno Champions. L’unico club che può cancellare tale ipotesi è il Bayern Monaco, che vanta un diritto di recompra su Zirkzee di 40 milioni di euro.