Addio Napoli, ora il Milan può essere realtà

Svolta sulla fascia destra. Il giocatore potrebbe davvero separarsi dal Napoli: l’esterno in passato è stato accostato al Milan, ora c’è la Premier League

Nelle scorse ore si è parlato del futuro di Davide Calabria. Il terzino italiano ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 ed è evidente che sia arrivato il momento per discutere del suo accordo.

La voglia di Milan e il legame viscerale che ha da sempre il capitano, lasciano pensare che non dovrebbero esserci problemi nel trovare un accordo per il prolungamento a cifre simili a quelle attuali, a due milioni di euro netti a stagione. Delle fonti, però, riportano di alcune problematiche.

E’ evidente che in caso di separazione, il Milan dovrà correre ai ripari acquistando un nuovo terzino destro. Pensare di poter puntare solo ed esclusivamente su Alessandro Florenzi è chiaramente impossibile, considerando anche l’età del giocatore.

Attenzione così a quei profili che sono finiti sul taccuino di Geoffrey Moncada, come può essere quello del giovanissimo Mbichael Kayode, classe 2004 che si sta imponendo con la maglia della Fiorentina.

Qualche settimana fa, però, al Diavolo è stato accostato non proprio un profilo verde, ma che ha raggiunto l’apice della sua carriera. Stiamo chiaramente parlando di Giovanni Di Lorenzo.

Una suggestione emersa quando al Milan veniva accostato Antonio Conte. Una suggestione che potrebbe avere dei risvolti al termine della stagione a prescindere dal futuro del tecnico italiano.

Futuro in bilico

L’ex Empoli, infatti, come riporta il Mattino, non appare per nulla convinto di rimanere al Napoli. Il futuro del club azzurro non appare roseo e l’ennesima rivoluzione sembra preoccuparlo, tanto da aver chiesto un confronto con Aurelio De Laurentiis.

Il quotidiano campano ha inoltre aggiunto che ci sarebbero due squadre, il Manchester United e l’Aston Villa, che avrebbero iniziato a sondare le intenzioni del capitano azzurro, trovando sorprendentemente la porta aperta.

Il contratto non certo breve, dunque, non è sinonimo di garanzia per i tifosi, che potrebbero così perdere un’altra pedina importante. In estate d’altronde andrà via sicuramente Zielinski, destinato all’Inter, e verosimilmente anche Victor Osimhen, dato per partente da tutti, compreso Aurelio De Laurentiis.

Di Lorenzo, accostato al Milan, potrebbe essere così vicino all’addio al Napoli. Ma immaginarlo in rossonero, per età e costo del cartellino (non sarà certo bassa la richiesta del club azzurro) resta alquanto complicato. D’altronde quando subentrano le big di Premier League per chiunque diventa difficile trattare.