Bennacer, novità per Milan-Lecce: l’idea di Pioli

Pioli sta studiando la formazione da impiegare nella prossima partita di campionato: senza Loftus-Cheek c’è una scelta importante da fare.

Il Milan ha vinto gli ultimi quattro match di Serie A ed è secondo in classifica con 6 punti in più della Juventus. Il quinto posto, occupato oggi dalla Roma, dista 13 lunghezze. L’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, è quasi in cassaforte. Vincere nella prossima giornata sarebbe un ulteriore tassello.

Sabato pomeriggio i rossoneri affrontano il Lecce a San Siro. Partono assolutamente favoriti, però non possono prendere sottogamba l’impegno. La squadra di Luca Gotti ha pareggiato contro la Roma, finendo la partita con il rimpianto di non essere riuscita a vincere, viste le occasioni create. A Milano cercherà di conquistare un risultato positivo per la sua lotta salvezza.

Milan-Lecce: le scelte di formazione di Pioli

Stefano Pioli contro il Lecce ritroverà Theo Hernandez, assente per squalifica contro la Fiorentina. Un rientro importantissimo, dopo che a Firenze è stato Alessandro Florenzi ad agire sulla corsia mancina per sostituire il titolarissimo francese. La difesa probabilmente sarà completata da Davide Calabria, Malick Thiaw e Fikayo Tomori.

Sabato Pioli si ritroverà a dover sostituire un altro titolare che sarà assente per squalifica: Ruben Loftus-Cheek. La Gazzetta dello Sport scrive che il suo posto nel ruolo di trequartista potrebbe essere preso da Ismael Bennacer, che già nella passata stagione ha giocato lì. Con l’avanzamento dell’algerino sulla trequarti, sarebbe Yacine Adli ad affiancare Tijjani Reijnders a centrocampo.

Per quanto concerne le fasce, probabilmente a destra ci sarà il ritorno di Christian Pulisic. L’americano aveva chiesto a Pioli di rimanere in panchina contro la Fiorentina, visto che era rientrato un po’ stanco dalla trasferta con la nazionale. Il suo posto era stato preso da Samuel Chukwueze, autore di un’ottima prestazione a Firenze e che dovrebbe partire dalla panchina contro il Lecce.

A sinistra non dovrebbero esserci dubbi sull’impiego di Rafael Leao. Nel caso in cui Pioli decidesse di farlo riposare in vista dell’impegno di Europa League, potremmo vedere uno tra Pulisic e Noah Okafor sulla sinistra. Quest’ultimo potrebbe anche giocarsi il posto da centravanti con Luka Jovic, è probabile che Olivier Giroud parta dalla panchina contro il Lecce. Il francese ha bisogno di ricaricare le energie per giovedì 10 aprile, quando il Milan affronterà la Roma.

Nei prossimi giorni saranno più chiare le possibili scelte del mister, che penserà anche al match europeo contro i giallorossi. Da non escludere che, senza Loftus-Cheek, Pioli decida di passare al 4-3-3. In questo caso, potremmo anche vedere Yunus Musah dal primo minuto come mezzala destra.

SERIE A, MILAN-LECCE: LA PROBABILE FORMAZIONE DI PIOLI

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (Gabbia), Tomori, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic (Chukwueze), Bennacer, Leao (Pulisic/Okafor); Jovic (Okafor).