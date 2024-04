Leao, critica sorprendente: “A volte recita un personaggio”

Un ex calciatore ha espresso alcuni commenti critici nei confronti del numero 10 rossonero: arriverà una risposta sui social?

Ha vissuto anche qualche periodo non facile, ma i numeri di Rafael Leao dicono che la sua stagione è positiva: 11 gol e 12 assist in 37 presenze. Mancano 8 partite di Serie A e almeno 2 di Europa League per migliorare il suo bottino.

Nella stagione dello Scudetto fece 14 reti e 12 assist in 42 match, mentre nella scorsa 16 gol e 15 assist in 48 presenze. Si sta confermando un giocatore determinante per la squadra di Stefano Pioli, anche se non sono mancati momenti nei quali ha subito delle critiche. Ad esempio, è rimasto a secco di reti in campionato da fine settembre fino a febbraio (si è sbloccato il 25 contro l’Atalanta) e ci sono state osservazioni negative anche sul suo atteggiamento in campo, giudicato troppo “leggero”.

Milan, il pensiero di Behrami su Leao

Valon Behrami a DAZN ha espresso qualche dubbio sull’effettivo valore dell’esterno offensivo portoghese: “Presto per dire se abbia compiuto il salto di qualità. Non è dai numeri o dalle prestazioni che si vede il cambiamento, ma dall’atteggiamento. Lui non dà la sensazione di avere ancora una sua strada, a volte ho la sensazione che reciti un ruolo dove si vuole divertire. Ma è un calciatore che deve andare sempre al 100%, non è uno di quelli ad altissima qualità a cui basta il 60-70%. Lui ha bisogno di andare al 100%, ogni tanto impersonifica un personaggio che non è lui“.

L’ex calciatore di Lazio, Fiorentina e Napoli ritiene che Rafa non abbia ancora compiuto lo step necessario per essere un campione. Vorrebbe vedere una crescita maggiore per quanto riguarda l’atteggiamento, che non lo convince del tutto. Addirittura, pensa che l’ex talento di Sporting CP e Lille reciti un personaggio in alcune occasioni. Vedremo se Leao vorrà rispondere tramite i social network, come fatto altre volte.

In ogni caso, il numero 10 del Milan deve rimanere concentrato soprattutto sul campo: deve lavorare per migliorare ulteriormente e aiutare al massimo la squadra a raggiungere gli obiettivi. Certamente può diventare un calciatore un po’ più concreto negli ultimi 20-25 metri, dove effettivamente a volte lo abbiamo visto sbagliare scelta e sprecare qualche chance da gol.

Leao ha un potenziale altissimo e può essere ancora più prolifico nel momento della finalizzazione. Vedremo come andrà in questa ultima parte della stagione, dove Pioli ovviamente si aspetta tanto da lui.