Milan, il difensore con lo sconto: sarà il sostituto di Kjaer

Il Milan ha individuato il prossimo rinforzo in difesa, per rimpiazzare Simon Kjaer in scadenza di contratto. Ecco la scelta finale.

È ancora presto per capire e scovare le reali mosse che il Milan effettuerà nella prossima sessione estiva di mercato. Le valutazioni sono in corso, sia per i calciatori da acquistare sia per coloro che potrebbero partire. Ma molto dipenderà da questi ultimi due mesi di campionato e coppa.

Una situazione che sembra destinata a risolversi in un modo ormai definito è quella di Simon Kjaer. Il difensore veterano del Milan, tra i portabandiera della risalita targata Stefano Pioli, è pronto a fare le valigie. Nonostante il suo legame stretto con il club rossonero, appare difficile che il danese possa rinnovare il proprio contratto in scadenza.

Con molta probabilità Kjaer vedrà dunque esaurirsi la militanza rossonera dopo 4 anni e mezzo, svincolandosi per fine contratto a giugno prossimo. L’intenzione del Milan è quella di rimpiazzarlo con un centrale più giovane e senza quei tanti problemi muscolari che attanagliano ormai Kjaer da tempo. Ed il sostituto sarebbe già stato individuato.

Il Milan cerca lo sconto per il difensore centrale

La società rossonera cerca dunque un difensore giovane, ma già con buona esperienza europea, che possa entrare senza patemi d’animo nelle rotazioni con gli altri centrali Tomori, Thiaw e Gabbia in vista della prossima stagione. Il profilo al momento più idoneo sembra essere quello di Maxence Lacroix, francese classe 2000.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il profilo di Lacroix piace da tempo al Milan, che lo ha seguito ed osservato per molto tempo. Forte e strutturato, con una buona esperienza in Bundesliga, il centrale del Wolfsburg potrebbe diventare di fatto l’obiettivo numero uno per la difesa.

Il Milan cercherà di ottenere uno sconto dai circa 20 milioni di valutazione che il club tedesco fa del cartellino di Lacroix. Puntando in particolare sulla scadenza di contratto fissata a giugno 2025 e la poca disponibilità del calciatore francese di rinnovare. Inoltre Lacroix verrebbe di corsa a Milanello, dove troverebbe diversi connazionali tra cui Maignan, Theo Hernandez e Adli.

L’alternativa di lusso per la difesa resta Alessandro Buongiorno, stopper del Torino e della Nazionale italiana. Ma in questo caso appare difficile che la cara bottega granata possa decidere di venire incontro al Milan e abbassare le alte pretese sul proprio calciatore.