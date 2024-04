Milan, tentazione per Camarda: la big europea piomba sul gioiello rossonero

La firma di Camarda con il Milan è vicina, ma una big europea prova il tutto per tutto: è pronta ad anticipare i rossoneri

Il Milan continua a muoversi con forza per chiudere l’affare Camarda. Il giovane bomber della Primavera è ormai da mesi sotto i riflettori non solo dei tifosi rossoneri, ma di tanti addetti ai lavori non solo in Italia, e per il club è diventata una priorità riuscire a fargli firmare il primo contratto da professionista. Anche perché molte grandi squadre di livello europeo hanno da tempo messo gli occhi addosso al giovanissimo attaccante, e senza il tanto agognato contratto il rischio di vederselo sottratto diventa ogni giorno più alto.

Stando alle ultime notizie riguardanti il futuro del gioiello della Primavera rossonera, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe raggiunto un abbozzo di massima con il suo entourage e la firma del primo contratto della carriera di Camarda potrebbe arrivare a brevissimo, con scadenza fissata al 30 giugno 2027.

La società avrebbe però concesso al ragazzo di concentrarsi per il momento sulle questioni di campo, rinviando ogni discorso alla fine del mese di aprile, dopo che il Milan Primavera avrà disputato le semifinali di Youth League, e avrà quindi più chiaro quale sarà il proprio percorso europeo.

Proprio questo temporeggiamento per certi versi dovuto potrebbe però costare caro. Alle varie big di Premier, e al Borussia, si è aggiunto infatti nelle ultime ore alla fila dei pretendenti un altro top club. E stavolta le intenzioni sembrerebbero ancora più serie.

Camarda-Milan, la firma slitta: una big europea prova ad approfittarne

Già nelle scorse settimane si è parlato con grande attenzione di possibili interessamenti di squadre come Chelsea, Arsenal e Manchester City per il giovane bomber rossonero. E lo stesso Borussia Dortmund, da sempre attentissimo ai migliori giovani europei, avrebbe prospettato al suo entourage un progetto a dir poco allettante. Cosa non impossibile da immaginare, visto come sono riusciti qualche anno fa a convincere Jude Bellingham.

Ma in Germania non c’è solo il Borussia a fare le cose come si deve, e a quanto pare anche un’altra big teutonica avrebbe deciso di affondare il colpo per Camarda, cercando anche di anticipare il Milan nella firma a quel primo contratto che rischia di diventare una vera chimera per i tifosi rossoneri.

Stando a quanto riferito da diverse fonti tedesche, tra cui la Bild, il Bayern Monaco, alla ricerca di un rilancio ad ampio raggio dopo una stagione che fino a questo momento ha riservato diverse delusioni a una tifoseria dal palato raffinato, avrebbe infatti intravisto in Camarda un potenziale nuovo Lewandowski o nuovo Harry Kane. E per questo motivo potrebbe a breve cercare di allettare il suo entourage con una proposta molto vantaggiosa.

Motivo in più per non abbassare la guardia. Perché tutti al Milan vogliono che Camarda diventi la pietra miliare su cui costruire un nuovo progetto vincente in Italia e in Europa. E perderlo ancor prima di poter monetizzare una sua eventuale cessione sarebbe un’occasione mancata per una società da sempre attentissima ai conti e al bilancio, oltre che alla valorizzazione dei giovani talenti.